María Luisa Godoy habla del fracaso en su primer matrimonio: “Me costó mucho superarlo”

Todos tenemos un trago amargo en el pasado que queremos olvidar y Maria Elisa Godoy contó cuál es el de ella. La destacada periodista participó en el programa de Chilevisión Podemos Hablar que será transmitido este viernes donde confesó secretos de su vida personal.

La profesional de 41 años está felizmente casada con Ignacio Rivadeneira desde el 2012 y junto a él ha formado una familia. Violeta, Jacinta, Luisa e Ignacio son fruto de esta relación.

Sin embargo, aunque pocos lo saben Maria Elisa tuvo otro matrimonio años atrás. Y por primera vez se animó a contar sobre esta complicada etapa de su vida que desearía olvidar.

La conductora suma 516 mil seguidores en su cuenta oficial.

María Luisa Godoy y su primer matrimonio fallido

La conductora del matinal Buenos Días a Todos confesó que se casó cuando tenía 26 años. “No mucha gente sabe que yo me casé, no de mi marido actual, el papá de mis hijos y todo. Y claro, esa separación me costó. Me casé a los 26 años, como que nadie sabe, no existe”, partió contando.

María Luisa Godoy relató que con su ex pareja tuvo un pololeo de muchos años, sin embargo cuando se casaron el matrimonio se derrumbó rápido. “El matrimonio fue súper corto y me costó mucho superarlo. Me sentí muy fracasada y me costó hartos años superarlo”, explicó según recoge el portal Tiempox.

La nacida en Santiago dijo que fue una etapa muy dura para ella y que le costó mucho superarla. “Ha sido la vez que me sentí más fracasada, me sentí muy mal. Fue la época que durante un año me sentí muy mal, de tener harta pena y te diría que lo superé como a los dos años”. aseguró.

Además de María Luisa, otras grandes figuras femeninas acompañaran a Julián Elfenbein en el nuevo capítulo de Podemos Hablar. La influencer Perla Ilich, la diseñadora Daniela Aránguiz, la comunicadora Camila Flores y la diputada Camila Flores fueron las otras invitadas.

La periodista contó su experiencia como mamá de 4

A mediados de marzo, María Luisa Godoy conversó con Carola de Moras en el programa Beauty Velvet . En la entrevista se refirió a los desafíos de la maternidad tras tener su cuarto hijo.

En este sentido, se sinceró sobre lo que ha significado la maternidad para ella y lo fuerte que ha sido en ocasiones. “¿Sabes qué? Yo nunca me había tomado un post natal completo. Porque a mí con la última guagua, me pidieron que asumiera el matinal cuando al Luisa tenía dos meses”, detalló.

“Dos festivales de Talca con guaguas recién nacidas, y este festival d) Viña embarazada. Pero este… Bueno, y ahí lo asumí con la Luisa de dos meses y como condición puse que la pudiera llevar al canal y dar papa libre demanda”, agregó.

“Ahí tenía 36 años Carola, ahora tengo 40. ¡41!”, puntualizó la animadora, quien reconoció que con la pandemia decidió tomarse el post natal completo.

Asimismo, admitió que la maternidad se le ha “hecho pesada”. “Yo doy papa. Ahora me toca papa a las doce. Y despierto a las cinco a dar papa de nuevo. Ya no se despierta a las tres. Y ahí ya me ducho y me voy al canal, me junto con la Carola y Gonzalo allá a las 06:15″, comentó.

“Cada hijo cansa más, porque una ya no está tan nueva y se van sumando las cargas. Si uno no duerme por uno, no duerme por dos, no duerme por tres, no duerme por cuatro, pero este se me ha hecho pesado”, cerró.

