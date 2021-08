Fernanda Urrejola recuerda una etapa muy especial de su vida relacionada al deporte

Fernanda Urrejola se ha destacado como una excelente actriz en cine, teatro y televisión. Su carrera está llena de éxitos y su debut en la pantalla chilena fue en la éxitosa teleserie juvenil 16, transmitida por TVN.

Sin embargo, además de la actuación la oriunda de Santiago tiene otra pasión que desempeñó durante 12 años de su vida: el nado sincronizado. La artista fue competidora de alto rendimiento en la Pontifica Universidad Católica y representó a Chile en varios eventos internacionales.

Desde muy pequeña Urrejola demostró mucha disciplina en este deporte, de hecho en algunas oportunidades dejó de disfrutar de sus vacaciones escolares por seguir entrenando. Su constancia y talento la llevó a ganarse una medalla de plata en el Sudamericano.

Y aunque su carrera deportiva la dejó a un lado para dedicarse a la actuación, esa etapa de su vida siempre estará presente y así lo demostró en su más reciente publicación en redes sociales.

La actriz suma 439 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @ferurrejola

Fernanda Urrejola comparte fotos de su época como nadadora

La artista de 39 años rememoró con nostalgía la época en su vida en la que se dedicó al nado sincronizado. A través de su cuenta de Instagram compartió una serie de fotos del recuerdo que impactactaron a sus seguidores.

“Alguna vez fui deportista de alto rendimiento… y me hacía feliz. Espíritu Olímpico”, escribió la Fer junto a un carrete de imágenes participando en diversas competencias. Sus fans quedaron encantados con las fotos, algunos no conocian esa destreza de la actriz y otros recordaron esa etapa con mucho cariño.

“Qué hermosa Feñita, que espíritu más luminoso”, “yo me acuerdo de ti en las competencias de nado en el stadio italiano y en la cato”, “ojalá hubieras podido seguir participando de tan genial profesión”, y “¿qué otro talento tienes escondido?”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Indudablemente esta etapa será inolvidable para la artista, pues además de disfrutar a plenitud este deporte, también alcanzó grandes cosas como una beca deportiva y medallas. Todo parecía indicar que se dedicaría el resto de su vida al deporte, sin embargo en una entrevista contó su inclinación por las artes escénicas.

“Siempre tuve en mi cabeza la idea de estudiar teatro, pero como que no me atrevía, y lo pensaba una y otra vez. Después llegué a cuarto medio y me di cuenta de que era lo único que quería, y al entrar a la escuela de comunicación escénica vi que la actuación era lo que más me gustaba”, aseguró.

La actriz habla de los abusos de los que fue víctima

Lamentablemente, no todo fue felicidad en la infancia y adolescencia de Fernanda Urejola. El pasado mes de mayo, la actriz participó en el programa De tú a tú y recordó episodios de abuso que sufrió desde muy pequeña

Urejola contó que estos hechos comenzaron a ocurrir cuando tenía 7 años, y que repercutieron negativamente en su desarrollo posterior. “Fui abusada desde muy chica a los 7 años, la primera vez, y eso quedó oculto en mí, no sabía que tanto eso afectaba. Y después me pasó con diferentes hombres, en muchas otras ocasiones mientras iba creciendo, y yo fui normalizando como que los hombres eran así”, contó.

“Creo que desarrollé ahí unas depresiones y cosas muy intensas que no sabía ponerles nombre. Tuve crisis a los 16, unas crisis espantosas, intentos de suicidios, pero a la vez era la niña que estaba siempre sonriendo”, agregó.

Fernanda Urrejola explicó que “pasaba mucho rato sola en la Católica y mi primer abusador fue un mozo que era mi amigo. Yo no sabía separar esta amistad de lo que era correcto y lo que no. Me sentía incómoda, pero era mi amigo“.

