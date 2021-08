Diana Bolocco sorprende con elegante desnudo: “Es artística y delicada”

Diana Bolocco es una usuaria activa en las redes sociales donde con mucha frecuencia comparte con sus fans sobre su trabajo, familia, amigos y más. Este jueves, a través de su cuenta de Instagram compartió un #TBT que impresionó a sus 1,5 millones de seguidores.

La reconocida presentadora chilena publicó una proyectada fotografía al desnudo que según ella misma tenía guardada desde hace mucho, porque le daba pudor postearla. Al igual que su hermana mayor Cecilia, ex Miss Universo chilena, la mujer de 44 años demostró que la belleza natural reina en las hermanas Bolocco.

La presentadora suma 1,5 millones de seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @dianaboloccof

Diana Bolocco comparte foto al desnudo

La esposa del también presentador Cristián Sánchez detalló que la postal es de una sesión de fotos realizada por la fotógrafa Javiera Eyzaguirre. “Mi #tbt de hoy. De cuando hacía calor… Jajajajaja. Ya, no. Es de una sesión de fotos del 2017″, partió contando.

“Nunca la había publicado porque me daba pudor. Pero en realidad no se me ve nada. Bueno… se me ve harto pero no mis partes privadas (como diría la Gracia)”, añadió con varios emogis de risa.

También añadió sus razones para postear la imagen.“En fin, encuentro que es una foto linda y artística y delicada. No sé por qué estoy explicando tanto. Me gusta y ya”, cerró.

Hasta el momento la publicación suma 44.800 ‘likes’ y miles de mensajes positivos resaltando la belleza de Diana y su valentía de compartir la imagen. “Que se lo lleve el viento el pudor. Que solo queda la belleza de ser y sentirnos bien con nuestros cuerpos”, escribió la actriz Leonor Varela.

“Me caes muy bien Diana. Creo que eres una mujer auténtica y muy femenina, la foto esta muy hermosa”, “Y si se viera no deberías dar explicaciones es tu cuerpo lo que digan no importa tu disfruta de lo que la naturaleza te regalo”, y “preciosa foto”, fueron otros de los mensajes que recibió la comunicadora.

El pasado 30 de julio, Diana Bolocco arribó a sus 44 años, sin embargo ella es un claro ejemplo de que la edad son solo números y con el paso del tiempo luce más estupenda.

La presentadora mostró a la nueva integrante de la familia

A mediados de julio, Diana Bolocco confirmó una nueva integrante en su familia con un tierno registro compartido en redes sociales. Se trata de una conejita, la nueva mascota que tendrán en su hogar junto a sus hijos y su esposo, el animador Cristián Sánchez.

La conductora del matinal Mucho Gusto la presentó públicamente con una fotografía y acompañó el registro con un extenso mensaje de bienvenida. “Tenemos una nueva integrante en la familia. Ha cambiado como cuatro veces de nombre en 3 días, pero ya tiene uno definitivo: Luna“.

Según explicó, la conejita es “una verdadera santa porque acepta todos los cariños de la Gracia y Facu sin chistar“. “Además la Gracia me dice que la ‘entrenó’ porque ahora sabe subir y bajar las escaleras”, agregó a modo de anécdota.

Diana Bolocco compartió una fotografía de la conejita, en la que aparece posando junto a su hija Gracia. El anuncio generó una serie de reacciones, entre las que también figuraron advertencias por parte de algunos usuarios, quienes le advirtieron sobre el comportamiento de estos animales.

