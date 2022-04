“Parece Pedro el Escamoso”: Jorge Rausch muestra foto de su adolescencia y sí hay una gran diferencia

La televisión colombiana ha tenido la oportunidad de seguir viendo al exitoso chef bogotano Jorge Rausch, desempeñarse como jurado de la nueva temporada del popular reality culinario ‘MasterChef Celebrity Colombia’. Esto se ha mantenido desde la primera temporada del programa de concursos en el país.

Ya sea por su participación en el programa o por su reconocida cadena de restaurantes, Rausch mantiene un gran estatus de popularidad en el país, lo que hace que su nombre siga relevante en redes. Pero para esta ocasión, el maestro culinario no da de que hablar por su sazón sino por algo completamente diferente: su aspecto de adolescente.

“Sigan preguntando mientras estoy acostado”, fue lo que le pidió a sus seguidores en una historia subida a su perfil de Instagram. Dentro de la innumerable cantidad de preguntas que le llegaron a su perfil, el cocinero decidió por complacer la petición de un de sus seguidores que le preguntó sobre sus años de adolescencia: ”Foto de adolescente”, fue la interrogante puntual que le hizo su seguidor.

Enseguida, Jorge Rausch obedeció y buscó entre su galería de fotos en su celular, algún retrato en particular de aquellas épocas, eligiendo una fotografía donde se le puede observar con un frondoso y esponjado cabello con crespos. Sonriente, era su expresión facial y además lucía un traje formal con corbata. La imagen está a tonos sepia y el chef no comentó nada acerca de ella. No mas allá de solo mostrarla al mundo entero en sus historias.

Esta es la historia rescatada donde se puede ver el corte que el reconocido gastronómico lució en su época de adolescente:

Este corte se encuentra tendencia actualmente

Por extraño que parezca, este estilo de hecho esta tomando fuerza y es una de las tendencias en cortes de cabello tanto en hombres como mujeres. Su furor se remonta a los años 80 y 90, décadas que claramente están teniendo un regreso si hablamos de moda y belleza en estos momentos. Peinados así y maquillaje pueden ser vistos en artistas de rock predominantemente, como Miley Cyrus y su mullet.