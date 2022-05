Jorge Rausch, de MasterChef explica por qué los platos son diminutos en los restaurantes caros (incluido el suyo)

No es un secreto para nadie que la mayoría de restaurantes en la capital no están a la altura del bolsillo promedio de los ciudadanos, pero eso no quita que existan personas que tengan la capacidad económica de costearse estas experiencias gastronómicas y probar excelentes platillos, como los de Jorge Rausch y su establecimiento ‘Criterion’.

Pero una crítica que no solo se le hace a este restaurante sino a todos los que son clasificados como ‘alta gama’ o ‘gourmet’, es el tamaño de las porciones que se sirven en estos lugares, en comparación con el precio que se está cobrando por el plato o la experiencia en sí.

Pues Jorge Rausch, quien es uno de los chefs que entra en esta categoría de cocina de lujo, gracias a una a pregunta que le hicieron, explicó la razon del por qué las porciones se manejan de esta forma, indicando también que un punto para tener en cuenta en esta clase de preparaciones es que “no debe ser tan poca como para quedar con hambre”.

La razón del por qué restaurantes gourmet manejan porciones pequeñas

El reconocido cocinero y jurado del popular reality culinario respondió esta duda de sus seguidores, debido a la vasta experiencia que le acompaña, no solo por el tipo de comida que prepara sino por la oportunidad que ha tenido de poder probar la comida autóctona de varias partes del mundo, y claramente, por sus estudios realizados.

Algunos platos aumentan su precio debido a la calidad y la cantidad de los ingredientes que se utilizan, y contó la que no se pueden servir grandes cantidades en estos establecimientos

“Se diseñan platos del menú para que el comensal pueda comer entrada, plato fuerte, postre y quede satisfecho, pero no a reventar”, explicó el jurado de ‘MasterChef’ en su cuenta personal de Instagram.

La razón de que un comensal consuma los alimentos distribuidos de esta manera es con el fin de brindar “una experiencia completa” lo que “les va a permitir sentirse bien con todo lo que han comido”, afirmó el experto culinario.

Con esta historia de Instagram, fue como el reconocido Jorge Rausch explicó la razón de las porciones pequeñas en los restaurantes pertenecientes a la alta cocina: