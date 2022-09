Ricardo Quevedo se burla de los influencers: “Ojala hagan un tutorial para lavar plata”

El creador de contenido ‘La Liendra’, ha despertado bastantes criticas tras una entrevista que dio recientemente, y en donde terminó por revelar las cifras monetarias que recibe mensualmente.

Si bien a esa pregunta exacta, ‘La Liendra’ no dio una respuesta en concreto, Ante la pregunta, ‘La Liendra’ prefirió guardar silencio. Pero aún así, si se animó a revelar la cifra más alta que ha llegado a tener en su cuenta bancaria: $8.000 millones de pesos.

“El nivel más grande de plata que he facturado en mi vida es 8.000 palos. Es el nivel máximo que yo me he facturado, pero eso es un nivel de trabajo increíble”, fue la afirmación que dio el creador de contenido.

Contó que la razón principal por la que no había revelado cifras anteriormente frente a las ganancias de su trabajo como ‘influencer’, ya que el tema de los ingresos que los creadores de contenido suelen cobrar y recibir generar mucha controversia, debido a que se les hace absurdo de que ellos ganen muchísimo mas dinero que alguien que posee un nivel de escolaridad alto y preparado, como un doctorado o un master.

“A mí no me da pena hablarlo, pero públicamente sí porque hay mucha gente a la que le duelen las cifras (…) El nivel de facturación de nosotros es para tener empresa y saber manejar los números… El respeto que le tengo a la DIAN es increíble”

Tras estas afirmaciones dichas por ‘La Liendra’, quien además ha alcanzado el capital suficiente para construir un hotel en el sector de El Poblado en Medellín. Además, afirmó que se encuentra buscando nuevas maneras de buscar capitales y seguir generando ingresos, a traves de inversiones y sin dejar de lado su oficio en las redes sociales.

Ricardo Quevedo entró en la discusión y se burló de los influencers

Alguien que no pudo abstenerse de comentar fue Ricardo Quevedo, y por medio de su cuenta personal de Twitter, aprovechó la coyuntura para lanzarle un ácido comentario a los influencers con respecto a la manera en que son pagos, afirmando que estos grandes montos de dinero los producen ‘lavando plata’. Afirmación que suele ser comúnmente vista entre quienes reprochan que un creador de contenido genera impresionantes sumas de dinero solo por hacer publicidad o patrocinio:

“Ojalá apareciera un influencer que nos haga un tutorial de “5 maneras de lavar plata sin que te caiga la DIAN”, afirmó el comediante por medio de su cuenta de Twitter, pero después dejó otro mensaje en que parece retractarse de sus palabras, afirmando “Es una bromita, yo siempre pago juicioso mis impuestos y los quiero mucho”.