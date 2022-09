La ‘Negra Candela’ alaba la “madurez emocional de Shakira” comparada con Piqué

Que Shakira ha manejado el asedio de los medios desde su separación con elegancia, no se le niega. Más con esa portadota de Elle y más cuando tiene a los medios del mundo y fans a su favor. Y así lo ha también calificado la periodista Graciela Torres, ‘La Negra Candela’.

Esta le reconoció a Shakira la entereza con que ha manejado toda la separación, y el cómo mediáticamente se analiza cada cosa que hace. Más en comparación con su ex pareja infame.

“Son una mina de oro para ellos y recordemos que en la madre patria los medios del corazón son una verdadera industria que paga las primicias a precio altísimo. Cuanto le cobró la cantante a la Revista Elle del país por darle la primicia no lo sabemos, pero es indudable que se preparo a conciencia para responder seguramente las preguntas aprobadas por ella con anterioridad”, explicó Torres.

" Por eso vemos una mujer madura, fuerte, inteligente, superada, con claridad de vida que está cerrando un capitulo de su existencia sin odios, rencores, o ganas de venganza. Pensando solamente en el bienestar y futuro de sus dos hijos le echa tierrita al capitulo más negro de su vida para avanzar hacia el futuro con una sonrisa en los labios y una sombra en los ojos. El camino que aún falta no es fácil de recorrer pero esta animada y con muchas ganas de hacerlo correctamente persiguiendo sus sueños y los de sus descendientes”, explicó.

Se burla de los medios

Torres también destroza a todos los que han analizado cada gesto suyo, pero ella muestra que esto a Shakira no le importa, ya que siguió adelante. " Dan risa las innumerables plataformas haciendo cada una su historia del menor gesto de los protagonistas, la interpretan como a ellos les parece y les gustaría que fuera. Pero no. Shakira no se quedo viviendo en el pasado. ABRE UNA NUEVA ETAPA EN SU VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL que la llevará a un futuro más exitoso, con todas las dolencias sentimentales superadas. Como debe ser”, afirmó.

" Aplauso aclamado para Shakira por su crecimiento emocional. Más que merecido. Pique continua siendo el padre de sus hijos pero no su pareja, asi lo quieran millones que nada tienen que ver con la misma”, expresó.

Por ahora, Piqué es el que peor parado ha salido de todo esto. Le han sacado todos los trapitos al sol. Y los que faltan.