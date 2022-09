Lady D1, el apodo clasista e injusto a la Primera Dama

Verónica Alcocer ha sido severamente criticada por la opinion publica desde que se manifestó para apoyar a su esposo Gustavo Petro, presidente de Colombia, y estar presente en su campaña electoral.

Sus detractores han usado varios apodos incluso, para referirse a ella, con todas las intenciones ofensivas del caso. Cada vez qué ella hace algo que no les parece, por cualquier aspecto, la lista de apodos crece y crece en su contra.

Al iniciar la campaña, una de las formas de critica que más se viralizó en redes fueron las comparaciones con la Princesa Diana de Gales, la reconocida figura de la monarquía inglesa.

Pero acá lo hacen de forma burlesca y abusiva, agregándole el nombre de una de las cadenas de supermercados más populares: D1, y quienes usan este apodo demuestran lo clasistas que son.

¿Por qué decirle Lady D1 a Verónica Alcocer es grotesco y clasista?

Esta expresión es cruel y arribista en todo el sentido de la palabra, por el hecho de que a veces este supermercado, D1, es usado como algo clasista, simplemente porque este apela a los sectores populares, por sus bajos precios, pero con gran calidad en varios de sus productos.

Sin embargo, sus detractores insisten en usar este pseudónimo cómo ofensa, y en Twitter generalmente este apelativo suele volverse tendencia rápidamente cuando ella hace algo que, a estos, no les parece bien.

Recientemente la han vuelto a llamar de esa horrible manera gracias a los viajes que ha cumplido en su cargo de primera dama, y la presunta manera en la que está gastando ‘los recursos de sus compatriotas’: comprando jeans de más de mil dólares.

“La Lady D1, comprando jeans de $ us 1.050 en exclusiva tienda de New York. *Qué carajos hacía allí con plata de los contribuyentes Colombianos? No que estamos en plan de reducción de gastos?”, “Cuántos niños de la guajira o el choco desayunan con los 4.5mill del pantalón de Lady D1??”, “Bueno, si Lady D1 hubiera comprado un televisor en 43 millones para ver el funeral de la Reina nos habría ahorrado 1.157 millones.”, y así, se pueden leer muchísimos más comentarios.

Pasar de Martha Lucía Ramírez en la Vicepresidencia y Cancillería a Francia Márquez o la suplantadora Lady D1, es bastante dramático... — Karol Ibargüen 🇨🇴 (@K_Ibarguen) September 19, 2022

Se tomó muy en serio lo del papa viajero Lady D1

Verónica Alcoser pic.twitter.com/SlPdqehdBC — Estela Gómez G 🇨🇴❤🇹🇷🇺🇸 (@EstelaGomezGom2) September 23, 2022

Lady D1 va a batir récord en viajes. Disfrutará el capitalismo. Mientras aquí @petrogustavo nos mete reforma tributaria y alzas en gasolina y costo de vida. Así es el socialismo. Pacto de corruptos. Pacto de Payasos https://t.co/eMBt3nWNi3 — Sr. C (@bucsan123) September 23, 2022

Lo irónico del caso, es que quienes se expresan de esta manera contra la primera dama, no cuestionaban las atrocidades que el gobierno Duque cometió, y esos mismos comentarios que afirman que ‘se está robando la plata de los colombianos’, no eran hechos a quienes desangraron los recursos del estado, como el claro caso de Karen Abudinen, o las ultimas movidas de Iván Duque antes de dejar la presidencia.