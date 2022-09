La discriminación que vivió un joven de Medellín en una peluquería al querer hacerse las uñas

Medellín se caracteriza por ser una de las ciudades con una gran diversidad, e incluso las tasas de turismo han crecido favorablemente, dejando atrás destinos turísticos en el país como lo suelen ser Cartagena o San Andrés.

Si bien la diversidad en la ciudad de la ‘eterna primavera’ es bastante amplia, desafortunadamente la población LGBTIQ+ no está exenta de sufrir actos discriminatorios, sea allí o en cualquier parte de Colombia.

Esto, fue lo que justamente le sucedió un joven habitante de Medellín, quien terminó por ser discriminado por una peluquería cuando quiso cotizar un manicure por medio de su línea de atención en WhatsApp.

Por medio de su cuenta de twitter, Ándres Escobar mostró como el spa de uñas de Cristina Sierra, un reconocido centro de belleza de la ciudad de Medellín y que cuenta con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, le negaron los servicios por el hecho de ser hombre.

“Hoy les escribí al wpp al spa de uñas de Cristina Sierra para cotizar un diseño que quería hacerme con ellos, a lo que me contestaron que sólo atendían damas, en mi descontento lo subí a mis close friends, a lo que mis amigos me decían que allá si atendían hombres.”, afirmó Ándres a través de su mensaje.

Al intentar verificar esta información el joven escribió a otra de las sedes de este mismo spa, y si bien le dijeron que había una sede donde si atendían ‘caballeros’, se reusaron a realizarle el servicio de manicure que él estaba solicitando, cayendo en un completo acto de homofobia y discriminación por parte de ‘Cristina Sierra Nail Experts’.

“Decidí escribirles al número de otra sede preguntado lo mismo y me contestaron que en esa sede no atendían caballeros y me enviaron este número el cual es el número de la sede que “sí atiende caballeros” les escribí y oh sorpresa no les hacen diseño a hombres”, continuó en su denuncia.

Este es el tweet con el que le joven hizo saber acerca de esta pésima experiencia que tuvo que vivir gracias al acto discriminativo por parte del ‘spa’ de uñas:

Hoy les escribí al wpp al spa de uñas de Cristina sierra para cotizar un diseño que quería hacerme con ellos, a lo que me contestaron que sólo atendían damas, en mi descontento lo subí a mis close friends, a lo que mis amigos me decían que allá si atendían hombres. pic.twitter.com/kuvmoWEYZV — Ándres (@AndresCrdoba17) September 20, 2022

Las redes sociales manifestaron su apoyo completo a Ándres

Al enterarse de esto, muchos de sus seguidores y quienes vieron este tweet, no solo salieron en su defensa ante este despreciable acto, también se aseguraron de recomendarle lugares donde no solo lo atenderán cómo se lo merece, sino que no le harán’ ‘el feo como sucedió en ‘Cristins Sierra Nail Experts’.

“Jajaja WTF? ¿No es lo mismo hacerle eso a un hombre que a una mujer? No entiendo su lógica”, “ya salió hablando en historias y hay un momento donde dice “no sabemos si esta persona es gay o es hombre” jajaja wtf, todo mal.”, “si la cosa hubiera sido al revés estarían quemando el lugar por misoginia, ese es el maldito problema que cuando se discrimina a una mujer el mundo se detiene y cuando pasa con un hombre vienen estúpidos a justificarlo”, entre muchos más, en defensa ante Escobar.

Al ver las respuestas que dio el local frente a este incidente y quererse lavar las manos, el mismo joven mostró una captura de pantalla enseñando que todas las ‘excusas’ que estaban dando a traves de su cuenta de Instagram en los comentarios, no eran reales, puesto que la dueña del lugar aparentemente les pidió a sus empleados, el contestar como si en ese lugar efectivamente se estuvieran ofreciendo el servicio que se le fue negado, a hombres.