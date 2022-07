Denuncian acto violento de un grupo de mujeres contra pareja gay por darse un beso

Por medio de redes sociales se dio a conocer un caso de violencia vivida por una pareja homosexual, en un parque ubicado en la localidad de El Salitre, en la ciudad de Bogotá.

Presuntamente, y según las versiones que se conocen por parte de las víctimas y de quienes hicieron público este acontecimiento, la pareja se encontraba en el parque que lindaba con una pizzeria del sector llamada ‘Salvatore Pizza’, y al ver una manifestación de afecto que la pareja tuvo, un grupo de mujeres homofóbicas y agresivas, incluida la dueña de la pizzeria anteriormente mencionada, llegó a atacarlos con palos.

En el video que circula por Twitter, se puede ver como varias mujeres se sumaron al acto violento y discriminativo, gritando a los dos hombres y lanzando improperios en su contra diciendo que lo que hicieron ‘era una grosería’, y que ‘no hicieran eso delante de los niños’. Acto seguido, los echaron del parque.

“Esto ocurrió ayer en la zona de Salitre en Bogotá, alrededor de las 5:00pm, un acto de HOMOFOBIA y violencia que compromete la VIDA de las víctimas, dos chicos gays que se besaron en un parque. Al final, sí golpearon a uno de ellos. ¿Hasta cuándo?”, afirmó el usuario de Twitter que subió el video a su perfil.

Este es el video que expuso la denuncia de la discriminación vivida por la pareja:

Este video ha causado indignación y proponen ‘besatón’ en el parque en señal de apoyo a las victimas

Muchos no han dudado en expresar su enorme molestia ante este acto, al punto de decir que es bastante sorprendente ver como las mujeres, quienes han sido tan vulneradas y violentadas desde hace muchos siglos, y que desafortunadamente aún se encuentran en la lucha por alcanzar la igualdad en condición y derechos, no entiendan la base del respeto y sean capaces de actuar de esta manera.

Los cibernautas han catalogado esto como algo ‘de cavernícolas’ y no bajan de ‘brujas retrogradas’ a las mujeres que salen en el material audiovisual fomentando los ataques contra los dos hombres. Incluso, varios han optado por acceder a los canales de comunicación del establecimiento, como su perfil de domicilios en WhatsApp, para defender a quienes fueron atacados.

“Necesito que se haga un plantón, un besaton gay en ese parque, yo sé dónde es, es atrás del compensar de la KR 68, toda la comunidad se debería reunir allá”, “A esto nos llevan los discursos de odio... a que personas de los sectores sociales LGBT no podamos habitar los espacios públicos. #NosEstanAniquilando”, “Madre mía, parece un video sacado de la época de la Inquisición... Urgen políticas educativas de diversidad en Colombia para proteger nuestras vidas.”, o también “Cada vez me asusta más vivir en este país. Los heterosexuales jamás entenderán el miedo y esa pregunta que solo se realiza con la mirada, para saber si es seguro tomarse o no de la mano con la pareja.”, entre muchos otros.

Se sabe que las victimas ya se encuentran en proceso de demanda contra las agresoras y en contra del establecimiento de comida.