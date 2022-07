“Homosexual enclosetado”: ‘destrozan’ al hijo de Maria Fernanda Cabal por comentario homofóbico

Uno de los personajes qué más ha llamado la atención en el nuevo gabinete del congreso es el Representante a la Cámara por el departamento del Putumayo, Andrés Cancimance, quien asistió a la posesión del Congreso de la República usando zapatos de tacón.

“Llego al Congreso en tacones, para alzar la voz por todas las personas de la comunidad LGBTIQ+ que a diario son asesinadas, violentadas y discriminadas. Y desde mi curul trabajaré por las diversidades, por el medio ambiente, por la educación pública, somos #ElCongresoDelCambio”, escribió.

En el video, expresa que está en su posición “para reivindicar la memoria de quienes han muerto por la guerra, pero también por los actos de homofobia y profunda discriminación que aún existen en esta sociedad”, expresó.

También dijo que se vistió así para representar la diversidad de su territorio. A su vez, expresó que quiere que su departamento vuelva a recuperar el respeto por sus recursos de biodiversidad, tan azotados en los últimos gobiernos.

Pero no faltó el comentario que nadie pidió, y esta vez vino de la mano de el hijo de la senadora Maria Fernanda Cabal, Juan José Lafaurie, quien se refirió de manera grotesca y ofensiva, no solo contra el Representante a la Cámara sino también a toda la población LGBTIQ+ en Colombia.

El representante Cancimance fue en tacones, como expresión a favor de la diversidad LGBTIQ+



No digamos que fue EN ZAPATOS DE MUJER porque justamente la idea es asimilar que la expresión de género no está limitada a dos categorías únicas. https://t.co/qFilgf3yr2 pic.twitter.com/Rs1iil58zU — Lunareja (@dianalunareja) July 21, 2022

El homofóbico comentario del hijo de Cabal

A traves de su cuenta en Twitter, el joven que fue militante del Partido Conservador, expresó su opinión no pedida diciendo: “Así va el universo “progre”. Este representante de Putumayo debe tener dolor en el juanete con esos tacones. Igual que la vecina de al lado, que se quitó las sandalias en el Capítolio”, y adjuntando una foto del dignísimo Representante del Putumayo, que a traves del uso de tacones en un lugar como lo es el Congreso de la Republica, se manifestó políticamente en apoyo a la población LGBTIQ+.

Este es el reprochable comentario hecho por el hijo de Cabal:

Muchos se encargaron de recordarle los rumores que existen acerca de su orientación sexual

Dese hace varios años viene corriendo el rumor de que Juan José Lafaurie es homosexual, y varios le han sacado en cara este hecho, porque sería bastante irónico de ser cierto este rumor, tuviese el descaro de decir esta clase de comentarios. Comentarios que no solo promueven a la homofobia y a la estigmatización de la comunidad, demostrando lo inaportante que son las figuras como él en la política actual.

“Que asco de persona es usted y toda su familia, morrongo, rezandero, acomplejado y nada raro que le moleste tanto que el congresista vaya en tacones porque usted es un gay enclosetado”, “No sea reprimido, típico gay que critica a otro por mera envidia, preocúpese por su mujer Polo Polo que pronto perderá la curul y no podrá darle detalles caros con el sueldo de congresista.”, o también “Eres tan gay como tu padrastro Polo Polo.”

- José F Lafaurie: Juan, salga del cuarto, hablemos de hombre a hombre, quiero que saque ese macho que tiene adentro por favor.

- Juan J Lafaurie: seguro papá, quiere que saque el macho que tengo adentro?

- Sí mijo, salga ya.

- Está bien... Ven Polo, hablemos con papá. pic.twitter.com/OxsYheaU3J — John Téllez (@Johntellez13) July 21, 2022

Por comentarios como el suyo (homofóbicos) es que toca resaltar la diversidad y la lucha que se ha tenido para lograr todo lo que tenemos actualmente… por comentarios como el suyo es que nos matan… — Nicolás Consuegra (@NicolsConsuegra) July 21, 2022

Pero cuál es el problema, al menos él tiene la capacidad de salir a la calle libremente a diferencia suya que le toca mantener su relación con Polo Polo en “secreto”.



Atrévete, salte del closet 🏳️‍🌈 — Patricia Fernández (@PATRICIAECOMODA) July 21, 2022

Señor Lafaurie: la clase de comentarios que usted hace no solo representan un peligro para las minorías y la población diversa en el país; también termina de confirmar que las figuras como la suya, y la de Maria Fernanda Cabal, no tienen cabida en la nueva política del país. Pena da el ver como la oposición se jacta de banalidades cuando no son capaces de mostrar ni el mínimo de respeto ante los demás.