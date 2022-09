¿Arribistas?: Critican histórico discurso de Petro por decirlo en español y no en inglés

Gustavo Petro dio un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, siendo este, su primer discurso y evento internacional desde que se posesionó en la presidencia de Colombia. El eje central de su discurso ante esta asamblea se basó en hacer conciencia de la necesidad de que se tomen medidas urgentes ante la inminente amenaza de la crisis climática.

Justamente, esta ha sido su principal tema para abordar durante si paso por los Estados Unidos cómo presidente oficial de la nación.

Así mismo, una de las particularidades de esta asistencia del presidente Petro, es que este discurso que dio desde el atril de la sede principal de la ONU, en Nueva York, fue completamente en español, y esto le ha causado varias felicitaciones, porque la importancia de resaltar el idioma nativo y no acomodarse a las obligaciones de tener que hablar en ingles, es un acto digno de admirar.

Desafortunadamente, no todos han estado de acuerdo con la decisión del mandatario en hablar en el idioma español, y si bien le han llovido elogios por esto, no han faltado los comentarios innecesarios que buscan ofenderlo y degradar este importante acto, simplemente porque a ellos no les agrada la idea.

Los opositores a Petro hacen burla de su discurso en español

Sin duda alguna, el hecho de que Gustavo Petro haya dado su discurso en español es algo de admirar, y es algo que muchas personalidades públicas han optado por hacer en espacios donde se pide hablar únicamente en ingles. Esto, con el fin de mostrar orgullo de las raíces y procedencias latinas, y demostrar que es posible expresarse en el idioma nativo ante espacios de esta índole.

Demoledor el discurso de Petro, 100% de acuerdo en lo que dice: la guerra de las drogas es un fracaso y la crisis climática acabará con el planeta si no se hace algo urgente y de verdad, sin la hipocresía del primer mundo. — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) September 20, 2022

Pero hay quienes insisten en que esto fue un error gravísimo por parte del primer mandatario de Colombia, y se le han ido encima en burlas por no haber hablado en ingles. Esto, con comentarios cómo estos:

“¿Porqué Petro en la ONU leyó su discurso en español? Si el habla inglés y francés, aparte del español, debería haber leído su discurso en inglés, era lo más lógico. Queda claro que ni inglés no francés, sólo el mediocre español que le conocemos”, “Petro leyendo un discurso pendejo en español mientras Duque en perfecto inglés dicta una conferencia. Ven la diferencia?”, “El discurso de Petro hoy en español nos hizo quedar como un ridículo ante la ONU”, entre muchos más.

Por primera vez en la historia de la ONU, un presidente de Colombia pronuncia su discurso en español. No habla inglés. — Pedro Obando Bedoya (@PObjetivo) September 19, 2022

Estos comentarios terminan de demostrar la ignorancia absoluta de muchos, que no entiendes que de hecho, el que Gustavo Petro haya hablado en español, aparte de hacerle valor al idioma oficial del país, no saben que el español es uno de los idiomas oficiales de la ONU.