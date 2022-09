¿Ahora sí se le quiere unir?: la propuesta que ‘Epa Colombia’ le hizo al presidente Petro

‘Epa Colombia’ ha sido una contundente opositora al gobierno de Gustavo Petro, pero parece que ella está dispuesta a hacer que eso cambie y lo dejó entrever en una charla que tuvo con el programa ‘La Previa’, que se emite por las plataformas y canales digitales de ‘Blu Radio’. Alí, dio algunas opiniones en materia de política y habló de cómo percibe el gobierno que Colombia tendrá por los siguientes 4 años.

La entrevista inicialmente se trataba de conocer la opinión de ‘Epa’ sobre lo sucedido con Aída Victoria Merlano, y las conversaciones que ambas sostuvieron en privado, pero terminaron hablando sobre el desarrollo del gobierno Petro. En un principio, quienes dirigen el programa le preguntaron sobre el presidente y sus nuevas políticas:

“Claro que uno, todos los días, está en riesgo, tener empresa en Colombia es muy difícil. Son muy poquitas las personas que se arriesgan a tener empresa y cumplir realmente con lo que toca darle a la Dian, a Hacienda, todo lo que uno tiene que hacer y cumplir. Hay veces vendo, hay veces no vendo, pero me toca asumir el porcentaje del 19 % (de IVA) de cada producto, porque la gente no me lo compra con el IVA. Yo decido asumirlo porque, si no, me iría a la cárcel. Me pregunto: Las personas y empresas que tienen que asumir esto, lo difícil que es, es muy duro”, afirmó la influencer.

‘Epa Colombia’ dice ‘quiere hacerle la keratina’ a Petro

Durante la charla, algo que terminó por llamar bastante la atención fue el hecho de que ahora la influencer afirmara que respalda el gobierno Petro, reconociendo que si lo criticó en su momento recordando que en un momento lo criticó:

“Petro me estuvo buscando a mí… (Pero Petro se está quedando calvo) Nada, yo le hago sacar pelo a ese señor… Petro me dijo que nos reuniéramos dos veces, las dos veces le dije que no, hoy en día le estoy diciendo: – Petro, unámonos, déjese hacer la keratina, demuéstreles a todos los empresarios pequeños que tú los quieres apoyar. Entonces, Petro, si usted me está escuchando, hágase la keratina, mi hermano.” fue la invitación que le extendió Daneidy Barreras a Gustavo Petro.

Así mismo, durante el programa ‘La Previa’, Epa aprovechó para hacerle algunas peticiones al presidente sobre el aumento de impuestos que ha sucedido y como la vida en sí, se ha encarecido en el país:

“Yo estoy que siento al ‘man’ en la peluquería y le digo: – ¿Qué beneficios voy a tener como empresaria? Que nos dé más beneficios a nosotros, los empresarios, los emprendedores, para seguir generando empleo y para seguir adelante porque hay que trabajar. Vamos a quedar peor, la gente no quiere comprar mi producto con IVA, me toca, de mi ganancia, asumirlo. Porque cada vez están subiendo más los impuestos…”, aseveró.

Este es el capítulo de ‘La Previa donde se hace la entrevista con Epa Colombia: