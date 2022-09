“Podrá seguir lavando en casa”: critican decisión tomada sobre Aída Victoria Merlano

La decisión ya fue tomada y esto es algo que alivia a Aída Victoria Merlano quien fue acusada por formar parte del plan de fuga de la exsenadora colombiana Aída Merlano Rebolledo, pues un juez de Bogotá la condenó a 7 años y 6 meses en régimen domiciliario.

Esto quiere decir que la influencer deberá pasar 7 años encerrada en su hogar, lugar del que no podrá salir hasta que no se cumpla esta condena. Sin embargo, pese a lo “rudo” que esto pueda resultar para esta “figura pública”, esto le genera un alivio, pues lo primero que confesó es que no quería pasar navidades en una prisión. “Ya lloré lo que tenía que llorar y ya puedo darles la noticia, no me voy a ir a una cárcel. Lo que tenía que pasar es que me enviaran mínimo a 15 años a una cárcel y no fue así. Pasó un milagro y recibí el beneficio de casa por cárcel. Mis abogados apelaron la decisión para solicitar mi absolución en segunda instancia. Ya solo toca hacer entrega de unos papeles, pero lo importante es que no estaré en un centro penitenciario”, señaló la generadora de contenidos en sus redes.

Con esto, se generaron cientos de reacciones en contra, pues la mayoría considera que es culpable y que merece ser condenada como lo dicta la ley. Incluso, hay quienes aseguran que ella o su equipo de abogados pagó para que su caso no fuera tan contundente y le afectara aún más su vida y carrera. “Hizo tanto show y ya todos sabemos que plata para cambiar las cosas a su modo”, “Ahora podrá seguir lavando en casa”, “Si para eso es el dinero para salir del todo libre”, “Y el Impec ..será su guardia la acompañaran al Spa....y la llevarán de compras”, señalaron los usuarios en redes.

Critican duramente la decisión sobre el caso de Aída Victoria Merlano

Y es que desde que se conoció la noticia de la detención de Aída Victoria Merlano por estar vinculada con el plan de fuga de su madre, más de uno quedó atónito, pues nadie imaginaría que esta joven fuera capaz de actuar en contra de la ley. Sin embargo, se determinó que ella fue declarada “responsable de los delitos de uso de menores para la comisión de delitos y fuga de presos”.

Ante ello, surgieron miles de comentarios, señalamientos y críticas, sobre todo porque hay quienes están en contra de su labor y de cómo ha manejado esta noticia. “Ella no se toma nada en serio”, “Ahora hará más show desde la casa”, “Uyy no quién la aguanta quejándose o haciéndose la víctima”, siguieron los detractores de esta chica que no para de causar polémica ante su aguerrida acción por salvar a su madre.