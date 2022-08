Epa Colombia ya había sido una ‘mafiosa’: recuerdan cómo amenazó a su contadora

La muy polémica influencer Epa Colombia no deja de generar opiniones sobre sus actos. Sin duda, ella demuestra que no mide las consecuencias de lo que hace, razón de sobra por la que ya muchos entienden el por qué se ha vuelto cada vez más “abusiva” o hasta “agresiva”. Un claro y reciente ejemplo de ello fue la reacción que tuvo cuando no fue atendida a tiempo en el restaurante de comida rápida y usó a sus escoltas para que demostraran que ella debía tener prioridad.

Este lamentable incidente la coloca nuevamente en la palestra o centro de críticas, pues no es la primera vez que ella protagoniza este tipo de momentos en los que busca imponerse y demostrar que ella es una mujer poderosa, peligrosa y que todo aquel que esté en su contra correrá con la “mala suerte” de aguantar todo lo que esté dispuesta a hacer con tal de vengarse o dejar claro quién es la que manda.

Incluso, tras el intenso debate que se ha generado en las redes sociales sobre ello, no hubo quien no recordara cómo hace tan solo unos meses ella amenazó brutalmente a su contadora, por considerar que le estaba robando dinero y no estaba siendo honesta con ella y sus ingresos considerados por la profesional como ilícitos.

Epa Colombia y el momento en el que amenazó a su contadora

A través de la construcción de su imperio de venta de keratinas, Epa Colombia ha querido demostrar al mundo que ella es una gran empresaria y que sus productos son los mejores del mercado y que en base a su “emprendimiento” ella ha obtenido su fortuna, esa con la que despilfarra y deja ver que los lujos exagerados y sin sentido es lo que la posiciona como la mejor, pero ella no contaba con que tras unos malos entendidos con Yenni Saldarriaga, antigua contadora de ‘Keratinas Epa Colombia’, se destaparía una nueva “faceta” como “mafiosa”, en la que dejó ver su personalidad oscura, pues no solo la amenazó a ella sino también a su pequeña hija.

“Tú no puedes olvidar y cagarte tu vida, ni dañarte tu vida con una mujer que tiene demasiados seguidores y que tiene una mafia que la respalda muchísimo (...) No sabes que estás arriesgando a tu hija, a tu empresa y estás arriesgando todo...Más que amenazarme a mí, amenazó a mi hija. Me dijo que la tenían vigilada, que sabía dónde vivía yo, dónde estudiaba mi hija, que a ella la respaldaban personas muy grandes, que uno no se dañaba la vida con una persona que movía tantas masas en las redes sociales”. Esto fue parte de lo que se filtró tras la investigación ante la amenaza constante que recibía la contadora y demás miembros del equipo de trabajo.

Todo ello luego de que Epa Colombia, creyera que ella le estaba robando más de 2.000 millones de pesos. Esta revelación que se hizo muy pública ante los medios paralizó a la influencer, pues Saldarriaga tuvo pruebas contundentes sobre cada una de estas conversaciones en las que dejó ver que la “empresaria de keratinas” no está burlándose, sino por el contrario hablando muy en serio e incluyendo a personas muy peligrosas que se encargan de hacer un “trabajo sucio” en caso de que alguien atente contra ella.