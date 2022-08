Ya cero humilde: ¿de cuándo acá Epa Colombia se convirtió en una ‘traqueta’ abusiva?

Una vez más la influencer Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia protagoniza los hechos más bochornosos de su carrera como generadora de contenidos. Y es que tras saberse que recientemente obligó a sus escoltas a amenazar a empleados de un restaurante de comida rápida para que le dieran prioridad a su pedido, más de uno se preguntó qué es lo que realmente está pasando en la vida de esta figura pública.

Y es que hasta ahora no hay quien no se haya puesto a analizar cómo es que de la noche a la mañana esta mujer logró captar la atención de todos a través de sus acciones más irreverentes, sin sentido y sobre todo en las que se puede apreciar los costosos regalos y demás “detalles” con los que hace ver que dinero es lo que le sobra.

Con esto, más de uno la ha calificado de “traqueta” e incluso de una personalidad que está haciendo uso de su “poder” para humillar a otros e incluso hacerles señalamientos que la dejan muy mal parada debido a su forma tan “extrovertida” de expresarse y manifestar todo lo que desea decirle a quienes la atacan siempre o están en contra de sus ideales.

Epa Colombia y por qué es considerada una ‘traqueta’ abusiva

Desde este muy reciente incidente, hay quienes se han dado a la tarea de resumir cómo ha sido la vida de Epa Colombia y han acumulado hechos que llevan a pensar que ella se está convirtiendo en una persona peligrosa y muy irrespetuosa de las normas.

Las sospechas vienen dadas desde los muy costosos regalos que siempre suele hacerle a sus familiares e incluso a las parejas que ha tenido y que van desde lujosos carros valorados en más de 200 millones de pesos hasta inesperados eventos en los que benefició a todo un poblado en el que lanzó billetes de 50 mil pesos desde un helicóptero en el municipio de Suesca, Cundinamarca.

Todo esto ha generado múltiples reacciones de parte de sus haters e incluso de sus más fieles fans pues aún hay quienes no saben de dónde sale tanto dinero, pues hay quienes no creen que esta empresaria que se ha dedicado a la venta de keratinas esté generando dinero a través de este producto que además ha recibido innumerables críticas por ser considerada no apta para su uso o efectividad.

Esto la ha llevado a ser comparada incluso con Pablo Escobar, pues se considera que su “fortuna” proviene de orígenes poco legales. Incluso un usuario de Twitter dijo que ella tenía el ADN de este personaje. “Ver a la Epa Colombia lanzando billetes desde un helicóptero me permite ratificar que Pablo Escobar sigue habitando en el ADN de muchos colombianos. Nada que superamos la cultura traqueta…”.

A esto se le suman los audios que se lograron filtrar en los que hace fuertes amenazas a la que fuera su contadora por varios años de haberle robado más de 2.800 millones de pesos. Esto alertó a sus fans quienes consideraron que posee un lenguaje muy agresivo y ahora con sus recientes actitudes se levantan aún más sospechas sobre su nuevo “estatus”, pero asusta porque se ha vuelto cada vez más en una persona abusiva.