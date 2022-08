“Levantada de m...”: indignación porque Epa amenaza a la gente con sus escoltas

La empresaria y creadora de contenido Epa Colombia, mejor conocida en redes sociales como Epa Colombia, protagonizó uno sus eventos mas bochornosos y penosos hasta este momento, ahora mientras se encontraba en un establecimiento de comidas.

Daneidy Barrera se encontraba en el parqueadero de un McDonald’s ubicado en el sector de Ciudad Salitre, según señaló la denuncia que se ha viralizado por medio de redes sociales, el equipo de seguridad de la empresaria e influencer habría intimidado con armas de fuego a los clientes y empleados de la franquicia estadounidense de comidas rápidas para que a los atendieran primero y de la manera más rápida.

Así mismo, en el material audiovisual se puede ver como se oyen disparos al momento en el que ella y sus guardaespaldas se retiran del local, y la indignación no se ha hecho esperar.

A través de Twitter está circulando la denuncia y vídeo del acto cometido por estas personas, y no han demorado en catalogarlo como ‘paraco’ por parte del equipo de seguridad y de Daneidy. Según indica la usuaria Valentina Pérez, estaba haciendo fila en el autoservicio del restaurante cuando: “una camioneta se coló con la ayuda de sus dos escoltas que mostraron sus armas como amenaza para darles paso, iba con mi papá y con mi hermano menor de edad y quedamos fríos del miedo”, aseguró la mujer.

Este es el video de la situación, que circula a través de Twitter:

Los escoltas de Epa Colombia amedrentando a los clientes de un McDonald's con armas de fuego para colarse. Qué gonorrea, amiga. 😓pic.twitter.com/tF8JIn97CS — El Tío Pelis (@Pelicolombianas) August 1, 2022

“Decepcionante ver a este tipo de persona, a la que la misma gente la da fama, dinero y privilegios y terminar olvidándose de cómo vivir como una persona normal y como convivir en comunidad sin necesidad de guardaespaldas”, concluyó Valentina Pérez, quien dio a conocer este acontecimiento.

Respecto a las acciones a proceder, ya se informó que se adelantaran proceso ante la Fiscalía, teniendo en cuenta que en uno de los vídeos que realizaron para confirmar lo que había sucedido, se pueden escuchar claramente los disparos de los escoltas de la empresaria tras alejarse irse del parqueadero después de conseguir lo que buscaban.

“La vieja que dijo eso estaba borracha”, afirmó Epa Colombia al defenderse

Sin embargo, la creadora de contenido salió a defender su reputación y a sus guardaespaldas a traves de sus historias en su cuenta personal de Instagram, asegurando que sus escoltas no amenazaron a nadie y que muchos menos se coló, asu vez explicando que los hombres que la protegen solo se encontraban haciendo su trabajo.

“Lo del McDonald’s de Salitre es mentira”, aseguró Epa Colombia. También señaló que la persona que hizo la denuncia pública estaba bajo los efectos del alcohol. “Esa vieja estaba borracha, es una grosera. Ella creyó que porque trabaja en el gobierno tenía derecho de tratar mal a mis escoltas”, afirmó

Además, le pidió a Valentina Pérez que publique el video completo de lo que realmente sucedió esa noche. “La gente graba y edita a su estilo, pero yo soy muy humilde y el dinero no me ha afectado. ¿Ella por qué no sube el video completo? Hacen esto porque soy una figura pública”, afirmó.

“Mis escoltas merecen respeto. Llevó tres años manejando carro y solo una vez he sido imprudente y fue cuando me metí por el Transmilenio porque había mucho trancón. Yo conduzco muy bien y no me meto en la fila de nadie”, se defendió la empresaria.

“Me dijo: ‘¿Cree que porque ahora tiene plata puede hacer lo que quiera? La voy a boletar y voy a acabar con usted”, aseguró ‘Epa Colombia’.

Este es el video de Epa Colombia dando su versión de los hechos ante este presunto acto vandálico: