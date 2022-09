¿Culpa de Pablo Escobar?: la verdadera razón por la que Paola Turbay no fue Miss Universo

Paola Turbay ha sido una personalidad predominante en la industria de la farándula criolla desde hace bastantes años. A lo largo de su carrera ha sido actriz, reina de belleza, presentadora y modelo.

Su auge se vio durante su participación como Señorita Colombia en el certamen de Miss Universo, y fue la mujer que logró llegar más lejos hasta esa fecha. Antes de eso la única mujer que había logrado llegar hasta ese punto de la competencia y ganar fue Luz Marina Zuluaga, en el año 1958. Y en el año 1992, Colombia se encontraba en medio de serios problemas de narcotráfico, corrupción y cárteles de droga.

Paola Turbay, quedó de segundas en el concurso de Miss Universo hace 30 años, y después terminó por revelar la verdadera razón por la que no se le permitió convertirse en la Miss Universo de ese año. Aunque está satisfecha con su segundo puesto, su sueño era traer la corona universal de la belleza a Colombia.

La razón por la que Paola Turbay no se llevó el primer lugar

Antes de ser Señorita Colombia, Paola ya había sido Miss Bogotá, y logró gracias a su famosa respuesta, cuando le preguntaron qué haría si fuese presidenta, a lo que respondió: “lo mismo que haría el presidente si fuera reina: el ridículo”

Paola Turbay quería ganar y era lo único que tenía en mente al competir en Miss Universo: “No pensaba ganar dinero ni hacer amigos; sólo quería ganar. El fracaso no era una opción en mi cabeza. Incluso había tomado la decisión de no volver a Colombia en el evento que no llegara a la final de Miss Universo 1992″. Por eso, en el certamen, Turbay descrestó con el vestido rojo que usó esa noche, que fue ayudado a ser escogido por varias candidatas para ella porque creían que ella sería quien ganaría esa edición de Miss Universo.

Al final de la noche, la corona de Miss Universo se la llevó Miss Namibia, pero esto no desanimo a Paola Turbay. Después repitió lo que el presidente de Miss Universo les dijo a sus padres: “si hubiera sido un año antes, se hubieran ganado la Corona Universal de la Belleza”.

Al regresar a Colombia, a ella le informaron que jamás se le tuvo como opción para haberse llevado la corona. Todo, porque la misma organización de Miss Universo no iba a permitir que ‘una mujer que representa a un país relacionado con Pablo Escobar o el narcotráfico’ ganara, eso era algo impensable para ellos. A pesar de lo que dijo, la colombiana aseveró que siempre quiso seguir siendo modelo y así lo logró, De ahí, el resto de sus hazañas son historia.