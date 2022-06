Le gusta la comida quemada y le pone hielo al café: Melina Ramírez confesó cuáles son sus rarezas

Lo que para ella son “curiosidades” para otros pueden ser las cosas más raras del mundo. La actriz y modelo Melina Ramírez compartió algunos detalles personales con sus seguidores, pero realmente terminó ofreciendo información muy extraña de sí misma.

Recordemos que la ex pareja de Mateo Carvajal, y con quien tiene un hijo llamado Salvador, fue la segunda finalista del concurso Señorita Colombia 2011-2012. Y representó al país en el Top Model of the World 2012, donde culminó en la misma posición.

Melina Ramírez comparte curiosidades muy extrañas

A traves de su cuenta oficial de Instagram, la rubia de 32 años hizo una publicación donde decidió compartir 10 curiosidades sobre ella. Y si bien informó que le gusta estudiar y que le tiene “pavor” a las películas de terror, también ofreció otros detalles que son signitivamente extraños.

“Me encanta la comida quemada. La evito porque no es bueno, pero me encanta, sobre todo el queso y la arepa quemada”, fue la primera rareza que reveló Melina Ramírez.

Seguidamente, mencionó: “Me saco las yucas, en especial las del cuello y la espalda (...) No tolero nada tan caliente. Le pongo hielo a la sopa y al café”.

Y en otras dos curiosidades, escribió que sabe chiflar “durísimo” y que no conoce a otra mujer que coma más que ella.

En el resto de los detalles dijo que habla italiano, aunque sueña con aprender francés, que le canta escribir y que no soporta el sonido de icopor. “Me erizo horrible”, agregó.

La cuenta @rastreandofamosos, dedicada a la farándula colombiana, tomó la imagen que rápidamente se llenó de comentarios. Mira la publicación:

“Me saco las yucas, qué'jeso”, “¿Hielo a la sopa? WTF”, “entonces pa’ qué toma café”', “qué vainas más raras”, “dejar de seguir ahora”, “muy linda y todo, pero...”, “y hasta toca ukelele”, “tiene que estar bromeando” y “con razón no ganó el Miss Colombia”, fueron parte de las reacciones que dejaron los usuarios.

Melina Ramírez y su traje rosa por el que es tildada de ‘barbie’

A mediados de febrero, cuando participaba en la conducción de Yo me llamo, Melina Ramírez sorprendía con algunos de sus ‘outfit’ y en uno de los episodios apareció con un atuendo color rosa que llevó a que muchos la tildaran de la barbie colombiana.

“Orgullo caleño”; “eres hermosa y adorable”; “cuerpazo escultural”; “la diosa de la televisión colombiana”; “estás divina”; “te ves muy radiante”; “cada día más guapa”, “más madura y más hermosa”, “sirenita divina”, entre otros han sido los halagos que le escribieron a Melina.