¿Vivía un infierno? La mezquina razón por la que Piqué ‘le puso los cachos’ a Shakira

Las comparaciones odiosas entre Shakira y la nueva novia de Piqué abundan por estos días. Sobre todo en lo físico, pero eso no es lo único que cuenta: también se esgrimen las razones (aparte de la irresponsabilidad afectiva) por las que Piqué claramente ya sentía que su relación no iba para ningún lado.

Pero los rumores vuelan. Los hechos también.

Ella misma revelaba en marzo, cuando todo andaba “bien”, que por lo que más discutían ambos era por la puntualidad. Esto, por su cultura y por la formación deportiva de Piqué, en opuesto a cómo se desenvolvía la barranquillera.

“Mi pobre marido, mi novio, mi papá, como quieras llamarlo, tiene que esperarme tanto tiempo (...) Está cansado de esperar. Porque la hora colombiana no es la misma que la catalana, la española”, dijo ella misma.

Esta explicó que él seguía un horario estricto. Pero que en eso no coincidían.

“Su mente está estructurada así y la mía. Me he vuelto mucho más puntual desde que lo conocí. Pero las veces que realmente nos peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto”, dijo ella también.

Y esto, porque ella siempre ha trabajado en horarios distintos al que era su pareja.

“Siempre he estado trabajando, no importa si tengo que trabajar un sábado o un domingo o un lunes, es lo mismo. Así que he perdido completamente la noción del tiempo”, afirmó.

Pero hay una razón mucho más mezquina...

Y es por la que pelean todos los matrimonios. Por plata. Aparte de que él le levantaba la voz siempre en las discusiones, también peleaban por dinero.

Esto fue sugerido por Roberto García, ex pareja de una de las hermanas de la cantante, que habló en EsDiario. Ahí dijo que él le pidió prestado un dinero, pero ella se negó tras el consejo de sus padres.

Y ahí fue que comenzaron a pelear. Se quebró la relación.

“Según me ha contado una persona muy allegada a ellos, hubo un problema económico entre ambos. Supuestamente, Piqué le habría pedido dinero a Shakira para un tema de inversiones y la familia de la cantante se negó a dárselo. Ellos no mezclan su dinero y llevan la economía familiar al 50%”, dijo en su momento.