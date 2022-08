Piñata de Piqué: la nueva tendencia si quiere ‘desquitarse’ con él

Gerard Piqué ya no teme mostrarse con su nueva pareja. Foto: Instagram @3gerardpique

La polémica separación entre Shakira y Gerard Piqué sigue generando reacciones, pero hay quienes se han tomado esta situación a un ámbito más personal, tanto que hasta han hecho de sus celebraciones de cumpleaños, la excusa perfecta para “desquitarse” del futbolista del Barcelona a quien ha “usado” como piñata.

Todo ello surgió a través de la viralización de un video en el que se muestra cómo unas pequeñas disfrutan de su fiesta en la que están vestidas con uno de los tantos trajes icónicos que ha usado la barranquillera en sus audiovisuales y presentaciones. Aquí ellas bailan al ritmo de los temas de la cantante, pero lo más sorprendente de todo es que finalizan esta reunión golpeando una piñata que posee el rostro del deportista quien se ha convertido en el culpable de esta relación que culminó en infidelidad.

Los comentarios, memes y demás reacciones han sido evidentes en las redes sociales y luego de este “boom” viral, no hay quien no piense en tomar esta idea para sus celebraciones. Y es que más de un usuario comentó que ahora desean tener una piñata de Piqué para poder desquitarse de sus ex.

La piñata de Piqué se convierte en tendencia

“Necesito una piñata de Piqué para mi cumpleaños”, “Ésta debió ser la piñata de mi cumpleaños @3gerardpique pedazo de m.....”, “Piqué está llevando más golpes que piñata de niño..”, “Riendo por me apareció una celebración de cumpleaños y la piñata era Gerard Piqué jaja”, fueron los comentarios de quienes descubrieron esta temática que seguramente elegirán para sus fiestas o para “desquitarse” de sus exparejas bien sea porque los engañaron o porque se separaron de forma injustificada.

Y es que desde que se conoció de que el futbolista había dejado a Shakira y de inmediato mostró a su nueva pareja, le llovieron una serie de críticas, señalamientos y cientos de comentarios en su contra, por considerar que no fue maduro en su relación en la que incluso tuvo dos hijos con la cantante a quien la gran mayoría apoya por considerar que se ha portado a la altura, pues se ha abocado en cuidar o acompañar a sus hijos y no hacer un “show” de esta separación tan mediática y que ha desencadenado todo tipo de acciones como el de elegir una piñata con el rostro de Piqué para desahogar las penas o sufrimientos.