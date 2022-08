Abrumada y molesta: Clara Chía rompió el silencio sobre su ‘tormentosa’ relación

La nueva relación de Gerard Piqué no ha sido para nada llevadera, sobre todo para alguien que no está acostumbrada a la persecución de paparazis o del no tener tranquilidad en su estilo de vida. Y al parecer esto es algo a lo que Clara Chía Martí debe acostumbrarse, pues de ahora en adelante, más de uno está dispuesto a conocer detalles de ella, sobre todo por que es quien está ocupando el lugar que antes tenía una estrella como Shakira.

Sin embargo, esta joven de tan solo 23 años, al parecer está dispuesta a todo, pues ella no ha tenido ningún tipo de inconveniente al involucrarse con la familia y amigos muy cercanos del futbolista quienes la han tratado como alguien muy cercano y que ya conocían desde hace tiempo. Esto hace pensar que esta relación no nació por casualidad, sino que ya había “una conexión” o “algo más entre ellos” y desde hace mucho tiempo.

Gerard Piqué parece ir muy en serio con su nueva novia Clara Chia Marti. Foto: Instagram @3gerardpique / @clarachiamarti

Pero, quizás para lo que no estaba preparada esta estudiante de relaciones públicas era a los innumerables señalamientos, comentarios, críticas y demás opiniones de la gente que la ha descalificado por considerar que ella y Piqué son los culpables de las tristezas que aquejan actualmente a la barranquillera. Por eso, Clara optó por no tener redes sociales y así estar alejada de todas las presiones que ha recibido en los últimos tiempos.

Clara Chía está molesta luego de que se revelaran las fotos que “no le favorecen”

Sin embargo, tras las muy constantes apreciaciones de que ella estaría embarazada y que ha sido, de una u otra forma, el elemento de discordia, en la vida de Piqué, ella rompió el silencio y han sido sus amigos más cercanos quienes han declarado sobre lo que hasta ahora siente en esta nueva etapa de su “tormentosa” relación. A través de la agencia internacional de noticias Europa Press se conoció que Clara ha revelado “sentirse muy abrumada y la mujer más buscada del momento”.

Pero, lo que más le ha molestado es que estén “inventando” que está embarazada y que ese sería el motivo por el que Piqué la eligió, pero por si fuera poco le mencionó a sus cercanos que no les gustan esas fotos en las que asistió junto con el deportistas a la boda de uno de sus amigos, porque considera que no le favorecen para nada. Que ella no luce así y que quisieron mostrar “lo peor” de ella.

Incluso han sido sus propios amigos quienes han comentado a Europa Press que Clara es “una niña bella, espectacular” y que para nada le favorecieron las fotos que publicaron en la Revista Hola como exclusiva de sus primeras apariciones en público.