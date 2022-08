Ahí está pintado: por esta razón Piqué se consiguió una novia ‘igualita’ a Shakira y a su ex anterior

Un clavo saca a otro clavo y en el caso de Piqué parecen ser cortados por la misma tijera. Eso es lo que se habla en redes de Clara Chía Martí, la supuesta nueva novia de la ex pareja de Shakira. Y lo que se pregunta más de uno es ¿por qué las parejas de Piqué son tan parecidas? ¿Igualitas?

Y así pasa con muchas personas: terminan consiguiéndose parejas iguales en lo físico y personal, como si fueran las versiones renovadas de sus parejas anteriores. Y hasta parecidas a ellos.

Ahora, en el caso de Piqué algo llama la atención aún más: De hecho, Nuria Tomás es también rubia y desenfadada (fue la pareja antes de Shakira) y aunque no terminó tan mal como esta vez (de hecho, ella sí tiene buenas palabras para él), pues el parecido de las tres mujeres es innegable.

#P7Informa

El defensor de Barcelona Gerard Piqué asistió a un concierto con su nueva novia, quien medios británicos aseguran que se llama Clara Chía Martí, confirmando una nueva relación luego de terminar su relación con la cantante colombiana Shakira. Foto: RRSS pic.twitter.com/v8gJ3W35jY — Página Siete (@pagina_siete) August 20, 2022

(Y que no, que no es porque en España abundan las rubias).

Estas son algunas explicaciones que se encuentran al respecto:

¿Por qué mucha gente elige pareja ‘igualita’ a ella?

Un estudio de 2013 mostró que a varias personas se les mostró la imagen de la cara de su pareja y se les puso las características de otras caras, incluso la suya. Su propio rostro les resultaba el más atractivo. Para 2018, otro estudio analizó a personas birraciales, y se tuvo la tendencia de que estaban más atraídos por personas parecidas a sus padres. Y todo por la tendencia subconsciente de estar atraído con lo que es familiar.

Asimismo, varios estudios muestran que los esposos tienden a ser más similares genéticamente, aunque con las citas en línea esto ha cambiado.

¿Y por qué hay gente que sigue cayendo en el mismo hueco?

La editorial científica Frontiers, publicando una investigación de la Universidad de Toronto, usó una muestra de 332 participantes que tuvieron al menos dos parejas distintas. Y en cuanto a personalidad, al menos las actuales tenían muchos rasgos de personalidad.

Asimismo, en el estudio se quiso concluir que la personalidad de la pareja es igual en algunas cosas a la de uno.

Pero esto va más allá de un estudio que no es propiamente el causal para todas las parejas: está el hecho de repetir patrones que se solucionan con terapia, el hecho de no olvidar a ciertas ex parejas, o un gusto en particular. En el caso de Piqué, aún no se sabe con contundencia por su elección.