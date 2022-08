Novia de Piqué ya tiene club de fans y piden respeto: “ella no es culpable”

Clara Chia Marti, es la identidad de la mujer con la que Gerard Piqué le fue infiel a Shakira, y luego de quedar al descubierto los ojos han estado puesta en la joven rubia de 23 años. Aunque la mujer tuvo que borrar todo rastro de las redes sociales, ha surgido una cuenta en su apoyo con algunas de sus fotografías.

Shakira y Gerard Piqué se separaron hace dos meses luego de 12 años de relación y dos hijos en común: Sasha y Milan. Desde entonces han surgido distintas rumores sobre los motivos de su ruptura, entre ellos su nuevo romance con la joven que conoció en uno de los eventos de su empresa Kosmos Global Holding S.L..

Las criticas entorno a la nueva pareja no han parado. Internautas han rechazado la manera en la que Piqué le falló a su familia, y cómo a Clara no le importó quedar en el medio de una relación.

El club de fans que apoya a la novia de Piqué

Ante los distintos señalamientos fue creada una cuenta en Instagram en su defensa, donde se han encargado de publicar algunas de sus fotografías en bikini y demostrarle apoyo a la mujer.

“Cuenta Autorizada por: CLARA CHIA MARTI. Página de Fans”, se lee en la descripción del perfil.

Aunque son pocas las publicaciones y pocos los seguidores, los comentarios encontrados no han faltado. Algunos piden respeto para ella.

“Esta chica es completamente libre y no tiene que dar explicaciones, en todo caso es él quien debe hacerlo con su familia! Ahora la van a machacar a ella? Venga yaaa él ya sabía lo que hacía, él era casado, esta muchacha es libre de ir con quien le dé la gana!”, “El esposo era él, quien debe explicaciones es él, no ella”, “Ella no merece tanto odio, simplemente se enamoró”, “La culpa verdadera es del fanfarrón este”, comentan.

Sin embargo, algunos criticaron que no le importara interponerse en una familia.

“Le quitó el marido a Shakira”, “Me das asco, espero que dios y la vida te cobren todo lo que le has hecho a Shakira y que nunca seas feliz”, “Porque destrozar una familia - el hombre propone y la mujer dispone - mujer sin escrúpulos hay muchas”, expresaron.