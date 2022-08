¿Por ella la cambió? Esta es la joven con quien Gerard Piqué sostendría una relación

Shakira y Gerard Piqué luego de 12 años y dos hijos juntos, decidieron poner fin a su relación. La expareja estaría atravesando no solo su separación, sino también, la disputa por la custodia de Sasha y Milán. Además, la colombiana ha desistido de seguir su vida en España, por lo que tomó la decisión de mudarse a Miami. Sin embargo, el jugador no habría estado de acuerdo, pues, no planeaba estar lejos de sus hijos durante mucho tiempo. El hecho, al parecer, habría generado una nueva polémica entre la cantante y el futbolista.

En medio de los rumores de infidelidad del jugador y una posible reconciliación que parece lejana ahora mismo. De acuerdo con Crónica Directo, el corazón de Piqué ya estaría ocupado por otra mujer y varios aseguran que ella fue la razón por la que la pareja decidió ponerle fin a su relación. Carla Chía Martí, es una joven universitaria a quien habría conocido al jugador mientras se encontraba en su trabajo como mesera en un bar llamado ‘La Traviesa’, siendo esta la zona más fiestera de la ciudad condal.

En medio de copas y música, fuentes aseguran que se dieron sus primeros encuentros y posteriormente, el inicio de su historia de amor. Tras algunos meses, Martí dejó su trabajo como camarera para incorporarse a la empresa que tiene por dueño a Piqué, Kosmos Global Holding S.L., la cual se trata de una compañía de inversión en proyectos de deporte y entretenimiento. Sin embargo, algunas personas cercanas al jugador aseguran que la pareja maneja una relación laboral muy discreta.

Tras la filtración de la información de su relación, Carla tomó la decisión de borrar sus redes sociales, intentando proteger sus datos personales y la utilización de sus fotografías. Pero, no fue posible al encontrarse inmersa a lo que muchos catalogan como “la tercera en la relación”. Además, aseguraron que el amorío que sostiene Martí con Piqué va más en serio de lo que parece.

