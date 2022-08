Esposa de Iván Duque no permite vivir a familia de Petro en Palacio por ser ‘tan despreciable como su marido’

Han pasado ya algunos días desde que se realzó la posesión de Gustavo Petro y Francia Marquez como los nuevos mandatarios de Colombia. Si bien en medio de la posesión se evidenció como Gustavo Petro y su familia, junto a la familia vicepresidencial de Francia Márquez, ingresaron a su nueva residencia por los próximos cuatro años.

Pero al parecer esta sería la única visita oficial que han hecho al Palacio de Nariño, pues recientemente se conoció qué Gustavo Petro y su familia no se han podido mudar a su nuevo hogar, y la culpable de esto sería la ex primera dama y esposa de Iván Duque, Maria Juliana Ruíz.

A traves de una entrevista que fue publicada en La W, y por el eco que se empezó a hacer en redes sociales, se conoció que gracias a unas exigencias de Maria Juliana Ruiz antes de abandonar la casa presidencial, no ha sido posible la mudanza completo de sus nuevos ocupantes.

La ex Primera Dama no permitió conocer las habitaciones de la casa al nuevo gobierno

La razón por la qué aún no han ocupado la casa los Petro, es una muy simple, y se conoció gracias a Daniel Coronell, cuando afirmó qué “la exprimera dama María Juliana Ruíz no le habría permitido a Verónica Alcocer conocer con anticipación las habitaciones privadas y hacer las adecuaciones del caso”

La excusa qué María Juliana Ruiz sostuvo que esa era la casa privada de la familia Duque hasta el último minuto del período de su esposo, y mientras no se realicen los trabajos de restauración necesarios al recinto, por culpa de Maria Juliana Ruiz, el presidente Petro y los suyos siguen viviendo en su residencia particular.

Este es el extracto de la entrevista en La W, donde se pueden leer las declaraciones sobre la actual residencia de la familia presidencial por parte de Daniel Coronell:

María Juliana Ruiz, más conocida como la primera dama irrelevante, es tan despreciable como su marido. pic.twitter.com/ccyBTWcfU7 — Brian🌎 (@PinoKiefer) August 17, 2022

Al enterarse de esto, la opinión pública y las redes sociales no han demorado en llamarla una mujer ‘mezquina y patética igual que su marido’, ya que de por sí la actitud que tanto ella como Iván Duque demostraron durante los últimos días de su ‘gobierno’, hasta el día de la entrega del Palacio de Nariño, fue de una completa ‘grosería’, según opinan en redes. Además, el hecho de que no haya permitido a los nuevos gobernantes el revisar el estado de la casa de por si es bastante patetico, y solo demuestra la infantilidad con la que ella y su marido mantuvieron en caos el país durante los últimos cuatro años.

“María Juliana Ruiz, más conocida como la primera dama irrelevante, es tan despreciable como su marido.”, “Pero que piroba tan pegada y remilgosa.”, Yo pensaba que era imposible encontrar una segunda persona que fuera tan patética como Iván Duque, pero resulta que este par compiten por ver quién es peor. Ojalá en donde sea que vivan en adelante, vean la verdadera calidad de su personalidad y sepan tratarlos como se merecen.”, entre muchos otros.

“Hasta ahora vinimos a conocer a la esposa de Duque”

María Juliana Ruiz se hizo tendencia en Twitter por negar el saludo a los hijos de Petro. Y muchos dicen que hasta ahora se viene a conocer algo de ella. Y no la trataron nada bien por ese gesto que se hizo viral. Le cuestionaron sus modales y el hecho de que incluso de negro (a lo Melania) ya no disimulara nada. Y eso no cayó muy bien en redes sociales, pues la han rachado de maleducada y grosera con la familia Petro.

“Esa señora Juliana Ruiz, aunque se vista de seda, mona y ordinaria se queda. La Sra. Verónica Alcocer, es toda una Primera Dama Elegante, y con clase.”, “Verónica Alcocer entrando de blanco y María Juliana Ruiz saliendo de negro. La moda comunica, señores”, “La bella Verónica Alcocer se desempeñará de buena forma siendo primera dama no como María Juliana Ruiz que ni para cargar un paraguas sirve”, entre muchos otros.