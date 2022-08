Una vergüenza para los afro: Polo Polo, blanco de burlas tras racista comentario contra la comunidad indígena

La controversia por los insultos y agresiones racistas y clasistas que habría recibido la vicepresidenta Francia Márquez por parte del congresista Miguel Polo Polo sigue siendo comidilla en redes, debido a que recientemente el Uribista fue llamado a declarar ante la Fiscalía por el delito de racismo.

Luego de diversos aplazamientos justificados por parte del Polo Polo, la justicia ya definió nuevas fechas para la conciliación que deberán llevar a cabo con Márquez por trinos en su contra durante la campaña presidencial de este año 2022, que desembocó en la victoria del candidato Gustavo Petro y ella como fórmula para direccionar el país por los próximos cuatro años.

Esto, no ha sido un limitante para que el señor Miguel Polo Polo, continúe siendo un racista, no solo contra su propia comunidad sino contra los indígenas, cuando meses atrás tuvo el descaro de llamarse ‘líder indígena’ para así poder alcanzar una curul en el Congreso. Después de que usó a la comunidad a su favor para hacerse con votos, ahora los ha tachado de ‘brujos’ en nuevos comentarios hechos en su cuenta de Twitter.

El racista comentario de Miguel Polo Polo contra la comunidad indígena

En aras de ‘ejercer oposición’, el senador ha usado unos calificativos bastante despreciables para referirse a la comunidad indígena del país. Esto, al responder un trino escrito por la senadora Katherine Miranda, donde ella criticaba la falta de pago de impuestos por parte de las iglesias en el país.

“Cuando sus jefes hacen brujería, ahí si son tolerantes y hasta lo llaman prácticas “ancestrales”. Pero cuando se trata del cristianismo, se les acaba la inclusión. El grueso de las iglesias son pequeñas y han hecho más por este país q usted en la Cámara. Nos vemos en la reforma”, afirmó el señor.

Este es el racista comentario de Miguel Polo Polo contra los indígenas, tildándolos de ‘brujos’.

Cuando sus jefes hacen brujería, ahí si son tolerantes y hasta lo llaman prácticas "ancestrales". Pero cuando se trata del cristianismo, se les acaba la inclusión. El grueso de las iglesias son pequeñas y han hecho más por este país q usted en la Cámara. Nos vemos en la reforma😉 https://t.co/TnaGkRRiIq — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) August 15, 2022

Le recuerdan qué la propia comunidad afrocolombiana siente pena ajena de él

Para nadie es un secreto el poco, por no decir nulo apoyo que le da la comunidad afrocolombiana le da a este personaje. Polémica tras polémica, lo único que ha hecho es ganarse el desprecio no solo de quienes se oponen a sus comentarios fuera de lugar e ignorantes, sino en muchas oportunidades han sido los mismos lideres afrocolombianos quienes rechazan la presencia su presencia en el congreso, por lo poco aportante que es su opinión.

Miguel Polo Polo se jacta de ser ‘la voz de las negritudes’ cuando no tiene ni la menor idea de la historia afrocolombiana; sus tradiciones, sus costumbres y su procedencia, por eso termina escribiendo los comentarios que suele subir en redes sociales. Además, le han dicho en más de una ocasión que deje de apoderarse de la cultura afro para decir que cuenta con un respaldo, cuando no es así, que solo es un ‘vendido’ de Maria Fernanda Cabal. El hecho de que Miguel Polo Polo sea de tez oscura, no quiere decir que no sea una persona racista, porque lo es, y pruebas son lo que sobran.

“Deberíamos hacer una firmaron para reemplazar a polo polo en el gobierno, necesitamos gente inteligente y con ideas no que salga con bobadas”, “A mi cada comentario de Polo polo me da una vergüenza ajena .” o también “Su opinión no le importa ni a su madre”, entre otros.

"El representante a la cámara por la circunscripción especial de las comunidades afrodescendientes"



🤐 https://t.co/qwuA0sTJXg — A-J (@sanalex12) August 16, 2022

Polo popó NEGRITO FUNDILLO HEDIONDO. NEGRITO GAY COMPULSIVO. TU LUGAR ES VENDER YUCA Y ÑAME EN UNA CARRETILLA. https://t.co/wcx2BHUGHZ — GEGO. (@Gonzalo38872356) August 16, 2022

Así se quería llamar representante de una etnia de este país, que pesar lo que le pasó a la mamá de Polo Polo. https://t.co/iW0fWxNIDd — Nicolás (@Nicols90075972) August 16, 2022

Yo se que la democracia es un truño, ¿Pero a quién putas le pareció bien escoger a este aborto de teletubbie como representante de las comunidades Afro? https://t.co/oVSa7NRyQg — Jose Luis 'Choi' (@JoseleOso) August 16, 2022

El representante de negritudes que no tiene ni idea de negritudes, ni de costumbres… https://t.co/LLMDYzrdUR — Elbrujo (@TIENENHUEVO) August 16, 2022

El comentario de Miguel Polo Polo, aparte de racista e ignorante, lo único que busca es el ataque a la religión cristiana. Si bien el cristianismo, al igual que todas las religiones son aceptadas y practicadas en el país, y merecen todo el respeto que lo amerita, es bastante cruel de parte del uribista el meter una religión en su discurso de odio para que se convierta en un foco de ataque con el mensaje que trasmite.

Bien se sabe que por sus fuertes creencias, el cristianismo es bastante perseguido y atacado, pero en este contexto lo único que busca Miguel Polo Polo es desviar la verdadera intención racista de su mensaje hacia la religión cristiana. Y así como existe la libertad de credo en el país, también es importante mantener el respeto por la diversidad en el mismo contexto.

Miguel Polo Polo, entienda de una vez por todas que su figura es irrelevante, paupérrima, triste y anticuada para el nuevo gobierno, y es desalentador ver como tiene que nombrar una religión para seguir esparciendo sus pésimos pensamientos racistas, clasistas, y fachos.