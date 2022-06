“No seas miserable”: Carolina Guerra responde a Polo Polo, que propone echar a votantes de Petro

Desde que Gustavo Petro se covirtió en el nuevo presidente electo de Colombia, las reacciones de famosos como Maluma y otras personalidades abundan. Una de las sonadas recientemente fue la del opositor Miguel Polo Polo, quien se atrevió a dar una propuesta a la que Carolina Guerra no se pudo quedar callada.

Un audio del político fue filtrado en las redes sociales y la actriz decidió compartirlo para dejar una contundente respuesta. “Me quiero tomar el atrevimiento de hacer una recomendación”, partió diciendo Polo Polo.

Y seguidamente soltó: “Ojalá puedas examinar dentro de tus 8 empleados quiénes votaron por Petro y por favor échalos de tu empresa y que le digan a Petro que les dé ‘Petrotrabajo’”.

Así le contestó Carolina Guerra a Miguel Polo Polo

Mencionando su cuenta oficial de Twitter, la famosa de 35 años le calificó de “miserable” y afirmó que su propuesta es una rotunda vergüenza.

“Para que quede claro quiénes son los que están generando desempleo en el país. Se les llena la boca hablando de ‘libertades’ y salen con esto. Señor @MiguelPoloP revísese. Está usted recomendando que familias se queden sin sustento porque no piensan cómo usted”, escribió Carolina Guerra en un primer tuit.

Y en una segunda publicación fue aún más contundente, ya que sintió que las palabras de Polo Polo eran realmente indignantes.

“Si uno realmente tiene amor por el país uno UNE, uno AYUDA a la gente, no condena al hambre a familias enteras por pensar diferente. Eso además de no amar a Colombia es no tener corazón. @MiguelPoloP Haga la oposición que quiera, pero hágala con altura. No sea miserable”, le expresó.

Mira la publicación completa:

Si uno realmente tiene amor por el país uno UNE, uno AYUDA a la gente. No condena al hambre a familias enteras por pensar diferente. Eso además de no amar a Colombia es no tener corazón. @MiguelPoloP Haga la oposición que quiera pero hágala con altura. No sea miserable. https://t.co/kAZgYTBAkv — Carolina Guerra (@carolinaguerram) June 21, 2022

Si bien algunos usuarios estuvieron de acuerdo con la respuesta de Carolina Guerra, otros le pidieron que no retuiteara las “lamentables” propuestas de los opositores. Además, también le dijeron que solo quería figurar en redes sociales a raíz del audio de Polo Polo.

Astrólogo que predijo victoria de Petro muestra también cómo va a gobernar

Daniel Daza, el famoso astrólogo tolimense, se hizo célebre por sus predicciones para la segunda vuelta: dijo que Rodolfo Hernández y Gustavo Petro quedarían como contendores y dijo que este último, por sus aspectos astrológicos, ganaría la presidencia.

Ahora bien, también habló en varios lives (y esto fue lo que dijo en la entrevista al diario Nuevo Día), de cómo gobernarían los dos candidatos. De esta forma, hipotéticamente, aspectaba sus cartas astrales en varios temas, como salud, economía y desarrollo tecnológico, entre otros.

Así, explicó el astrólogo, analizaba en varios espacios cómo les iba a ir. Si bien Hernández tendría mejores aspectos en salud, no le iría bien en sus primeros dos años. En cambio, a Petro le auguró mejores aspectos en economía y desarrollo tecnológico.

“Petro tiene a Júpiter en la casa 2, que es prosperidad. Cuando dicen que va a volver el país como Venezuela, yo veo todo lo contrario”, afirmó. También aclaró que aunque los dos candidatos eran Aries, uno en realidad es de todos los signos, y cada carta astral es única, por lo que es una lectura del alma.