Con “llorada” y todo, Maluma se resignó por victoria de Petro

Como en toda elección presidencial, los resultados finales causan tristeza y euforia a todo un pueblo. Colombia no es la excepción, que este domingo fue testigo de la segunda vuelta de los comicios que dieron como ganador a Gustavo Petro. Ante el escenario, uno de los afectados es el cantante Maluma.

Mientras algunos pudieran enfrentarse a juicios legales, como es el caso de Marbelle, por sus insultos racistas a la ahora vicepresidenta Francia Márquez, otros se resignan con mensajes mezclados entre desesperanza y motivación.

Lo cierto es que Colombia decidió democráticamente, Petro venció a Rodolfo Hernández y ambas caras de la moneda se están viviendo incluso entre los famosos.

La resignación de Maluma tras la victoria de Gustavo Petro en Colombia

Más de 62 millones de usuarios tiene el intérprete de Hawái en su cuenta oficial de Instagram, siendo después de Shakira (75.2) el artista colombiano más seguido en el mundo.

Por tal motivo, sus palabras no se toman a la ligera y la mañana de este lunes 20 de junio dejó un mensaje desde sus historias que a algunos les causó tristeza, pero tal vez a otros les dejó risas.

“La vida sigue, que se levante y cada uno a luchar por lo suyo y no esperar que le traigan las cosas bonitas de la vida. Párese, levántese y motívese que al que no trabaja, no le llega nada”, dijo Maluma secándose las lágrimas.

Maluma les manda decir a los Petristas que trabajen.

Que no esperen nada regalado.

Sus palabras fueron un daro para quienes apoyaron la candidatura de Gustavo Petro. Sin embargo, muchos no estuvieron de acuerdo con lo que dijo y le expresaron que sea cual sea el presidente de Colombia, a él le seguirá yendo muy bien con sus millones.

“¿Acaso cuándo hemos dejado de trabajar? Qué estupidez”, “todo el mundo se levanta temprano trabajar. ¿Usted todo lagañoso y sin bañarse dándole ese mensajito a la gente trabajadora? no sea hue***”, “Ja! Me parece que Maluma no es muy generoso con su pueblo que digamos” y “lo dice alguien que probablemente nunca haya trabajado en su vida”, fueron parte de las reacciones.

Elianis Garrido y la insultada que recibió por su postura a favor de Petro

“Menos mal que hablaban desde el amor”, este fue uno de los mensajes que Elianis Garrido soltó en sus redes sociales luego de ser cruelmente insultada por usuarios que no simpatizaron con su mensaje que, en su libre pensamiento, favorecía al candidato Gustavo Petro.

“Ignorante”, “traidora” y hasta “guerrillera”, fueron parte de los insultos que recibió la barranquillera, de 34 años.

Ante las palabras de los usuarios, que claramente no miden lo que escriben, ella decisió salir a pronunciarse y defenderse de las duras críticas. “A nadie le impongo mi opinión. Tampoco permito que nadie me imponga la suya”, partió diciendo

Seguidamente, Elianis Garrido expresó: “Somos mentes libres, todos con capacidades distintas, percepciones distintas. Pero en Twitter muchos se creen con verdad absoluta. El ÚNICO perfecto ha sido JESÚS”.