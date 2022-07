“No quiero negros pobres, quiero negros capitalistas”: las racistas palabras de Miguel Polo Polo en posesión de Congreso

Tras la posesión del nuevo gabinete del Congreso de la República, han surgido varias polémicas en cuanto a lo que allí se vivió durante el pasado 20 de julio, y no solo por la ronda de abucheos e improperios que le dieron a Iván Duque durante su discurso.

Ahora, quien se encuentra en medio del ojo del huracán es el congresista Miguel Polo Polo, quien en un principio se creía que había salido quemado en las elecciones al Congreso, pero que terminó llevándose una curul que titulo de muchos, no merecía en lo absoluto, después de una demanda que el mismo instauró, alegando ‘que no se le estaban contando todos los votos a su favor’.

Esta vez, se filtró un video donde se puede ver a Polo Polo, referirse de la peor manera en contra de su propia raza mientras sostenía una conversación con el senador Paulino Riascos.

Polo Polo ha sido tachado en varias ocasiones de ser el hazmerreir de la política colombiana por la clase de opiniones que expresa, resaltando cuando dijo que los empresarios ‘deberían despedir a todo el personal que votó por Gustavo Petro’; también suele ser objeto de burlas por la relación cercana que mantiene con la senadora Maria Fernanda Cabal.

A su vez, afirman que el cuestionable personaje se hizo pasar por indígena (sin serlo) para robarse una beca y luego se hizo pasar como miembro de un consejo comunitario afro sin siquiera conocerlo, para poder aspirar a esa curul.

¿Qué fue lo que dijo Miguel Polo Polo en esta ocasión?

Para ser alguien que hace parte de la comunidad afrocolombiana, y que sabe realmente cual ha sido la enorme lucha que esta población ha mantenido para poder garantizar sus mínimos derechos básicos en un país tan clasista y racista, sorprende el racismo que emana este señor con cada uno de sus comentarios.

Miguel Polo Polo ha tenido el descaro de decirle ‘negra empobrecida’ a Francia Márquez, por la increíble moda que la electa vicepresidenta viene imponiendo con sus pintas; se ha despachado contra Alejandro Riaño donde lo tildó de ‘machista’, ‘homofóbico’ y ‘racista’ por burlarse de las ridiculeces que el propio Polo Polo dice, pero no se da cuenta que esas mismas críticas le aplican a él en todo el sentido de la palabra.

El video que fue difundido a traves de Twitter, muestra como una vez mas el señor incurre en el racismo para referirse a la comunidad afro de Colombia, donde no los bajó de ‘negros pobres’. Mientras hablaba con otro individuo después de la reunión de congresistas, Polo Polo soltó un comentario que fue captado por la persona que grababa el momento.

“No quiero afros harapientos ni con una palangana en la cabeza...”, acto seguido, procedió a decirle a Riascos “yo no negro negros harapientos, quiero negros capitalistas en el Congreso”.

Este es el comentario racista del señor Polo Polo en contra de su propia comunidad:

Alguien me puede explicar qué hace el senador Paulino Riascos del Pacto Histórico con tanta Zalamería con Miguel Polo Polo? 🤔🤬 pic.twitter.com/9M9Mi62Wjz — La Paz, Dijo Colombianito.🕊 🇨🇴 🐝 (@LaPazColombiani) July 21, 2022

No lo bajan de ‘mico de circo’ por lo que dijo

Este será el papel del empleado morenito costeño de @MariaFdaCabal en el congreso.



Será quien haga los mandados, que grite, que insulte, que se le salga lo barrio abajo, mejor dicho este es el amigo gamin que dirá las malas palabras que no decimos en público por educación pic.twitter.com/uTeAlc7eWM — Erick Rada Gonzalez (@dcrada) July 21, 2022

Como todo lo que dice el uribista Polo Polo se convierte en objeto de burlas, esta vez no fue la excepción, y en redes sociales mostraron el desprecio absoluto en contra de las palabras del congresista, más, por parte de la comunidad afrocolombiana:

“Para mi Miguel Polo Polo es ese tipo de persona llenadora, que genera un fastidio por cada cosa que sale de su boca, a ese que nadie le cae bien y solo se lo aguantan en la casa.”, “Usted Miguel Polo Polo NO me representa como comunidad afro usted solo representa sus propios intereses, usted nunca he hecho nada por los derechos de los negros y las negras, nunca ha trabajado en territorio no conoce las necesidades de nuestro pueblo. Nosotros lo rechazamos.”, “Miguel Polo Polo, devuelva la curul para que las negras y los negros que SI han luchado por los derechos de nuestra comunidad Afro, poniendo en peligro sus propias vidas por los indefensos nos representen en la curul Afro. Usted NO representa al pueblo Afro colombiano.”, entre muchos otros.

Previamente, la Fiscalía solicitó a Polo Polo su comparecencia a una audiencia de conciliación que se realizará el lunes 18 de julio a las 11:30 de la mañana en el búnker de la Fiscalía.

La denuncia en contra del uribista se hizo por haber tildado de “estafadora” a Francia Márquez. En cuanto al director del CTI, fue quien en su cuenta de Twitter aseguró que la entonces candidata pertenecía al ELN.