“Lo hace para seguir lavando dinero”: criticas a Laura Acuña tras decir que no se iría a ‘Día a día’

Pese a que Laura Acuña es una de las figuras más queridas de la televisión colombiana, no se puede obviar que ella está pasando por uno de los momentos más duros de su carrera, ya que se ha visto envuelta en un nuevo escándalo tras enfrentar fuertes acusaciones que la vinculan con el lavado de activos que tiene en problemas al empresario colombiano Rodrigo Kling, el poderos comerciante de joyas que es el padre de sus dos hijos.

Sin embargo, aunque ella nada tiene que ver con este caso, su nombre se ha relacionado debido a que esta acusación llegó a su vida estando viviendo aún bajo el mismo techo de este hombre que se hizo muy famoso en el ámbito artístico una vez que se uniera felizmente en matrimonio con la presentadora colombiana.

Sin embargo, pese a todas las adversidades o señalamientos que esto puede estarle ocasionando a Laura, ella ha elegido hacer caso omiso y vivir su vida a plenitud, tanto que hasta ha sorprendido a más de uno al mostrar su nueva faceta ahora como cantante y lo mejor de todo es que posee una voz muy potente y melodiosa.

Aun así mientras respondía una pregunta que un seguidor le hizo por medio de Instagram, sobre la posibilidad de verse trabajando en un futuro con el popular magazín del Canal Caracol ‘Día a día’, la actual presentadora de ‘La Voz Kids’ volvió a ser atacada por la polémica del presunto lavado de activos del que es acusada.

Las burlas que le han llovido a Laura Acuña tras responder una pregunta de Instagram

Uno de sus curiosos seguidores le preguntó a la presentadora a través de una dinámica de Instagram, si existía la posibilidad de que ella sea pudiese ser vista como parte del grupo de presentadores dentro del ramillete de ‘Día a día’, y respondió diciendo: “Nunca digo que no, ¿sabes? Nunca lo he pensado y tampoco me han hecho la propuesta. Creo que ahorita tienen un súper equipo y yo también estoy feliz haciendo lo mío, entonces por ahora no”, aseveró Acuña.

Posteriormente, la mujer de 40 años recordó su paso por ‘Muy buenos días’ (de RCN Televisión), matutino del cual hizo parte durante unos 13 años y aseguró que le da “guayabo” pensar en esta época de su vida, sobre todo, por el fallecido Jota Mario Valencia.

“Yo tengo mis momentos, a mí también me da guayabo. De hecho, no sé por qué, durante estos días me he acordado mucho de ‘Jotica’. Además, me encontré con Tatiana Franco (presentadora) y si, me da guayabo”, agregó.

Pero los comentarios se le han volcado encima y dicen que no solo es una de las presentadoras ’más fastidiosas que existen’, y esperan no tener que verla por esos lados, además, optaron por recordarle que primero debería limpiar su nombre legalmente primero, antes de pensar en cosas como esas.

“Ojalá que NO. Que desespero, es la presentadora más antipática de la TV.”, “No quisiera verla en ningún programa”, “Con Laura Acuña nooooo que pereza esa señora prepotente antipática odiosa” o también “qué mejor se dedique a seguir lavando plata la paraca esta”, entre otros más.

Este es el video de Laura Acuña explicando las razones por las que no se iría a ‘Día a día’: