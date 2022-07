“El marido lava y Laura Acuña”: burlas contra Laura Acuña tras escandalo de corrupción

El activista de izquierda Alejandro Villanueva, que se encuentra exiliado en estos momentos debido a amenazas de muerte en su contra, reveló hace poco en un video que la reconocida presentadora Laura Acuña estaría involucrada en el escandalo del posible lavado de activos del fallecido estilista Mauricio Leal.

Hay que recordar que los bienes del estilista pasaron a ser extinción de dominio, después de que se iniciara una investigación donde se indaga si probablemente se lavaba dinero para el narcotráfico. Al momento de hacer la denuncia pública, Alejandro Villanueva tuiteó lo siguiente:

“La fiscalía sostiene que el estilista Mauricio Leal se encontraba lavando dinero. Lo que no puedo sacarme de la cabeza era su amistad y negocios con Laura Acuña, cuyo esposo fue denunciado por lavado de activos y meses después su denunciante fue asesinado”, escribió.

Después de que esta información salió a la luz pública, el nombre de Laura Acuña se hizo tendencia número uno en redes sociales, y no le rebajan ni una.

Este es el mensaje del activista que confirma sus declaraciones:

La fiscalía sostiene que el estilista Mauricio Leal se encontraba lavando dinero. Lo que no puedo sacarme de la cabeza era su amistad y negocios con Laura Acuña, cuyo esposo fue denunciado por lavado de activos y meses después su denunciante fue asesinado — Alejandro Villanueva (@VillanueAle) July 16, 2022

Las burlas que han llenado los comentarios de Laura Acuña

Desde ser comparada con otras figuras públicas que han visto su nombre manchado por polémicas similares como es el caso de Lina Tejeiro o Alejandra Azcárate, hasta pedir que se le cancelen todos los contratos y patrocinios que maneja, las plataformas digitales le han ‘dado palo’ a la presentadora y sin piedad alguna.

“Lo de Laura Acuña, Azcarate, Davila, etc... me lleva a concluir que los que no hemos traqueteado nunca somos nosotros”, “Que felicidad sería ver a Laura Acuña PRESA, de ser culpable, claro está, de ser cierto que se vaya a la cárcel…Sería una delicia”, “Esa Laura Acuña y su familia son la vergüenza de Colombia” o también “Que Laura Acuña no presente este programa, su esposo al parecer está enredado con el narcotráfico.”, entre muchos otros más.

Hasta el momento la presentadora del reality musical ‘La Voz Kids’ no se ha pronunciado frente a estas acusaciones.

Laura Acuña no debe presentar la voz kids, es un mal ejemplo para los niños y para todos. #MalEjemplo — Johana Monroy (@JonanaAndrea) July 18, 2022

Ella y el marido están para presentar... pic.twitter.com/TfQQ18YFO9 — herbar 22 (@herbar2247) July 18, 2022