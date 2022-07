Por burlarse de matar a su hermano y su madre, regañaron a Jhonier Leal en plena audiencia

En medio de la audiencia de acusación que se llevaba en contra de Jhonier Leal, por los crímenes que mayor repudio han causado durante este año en Colombia, tanto el delegado de la Fiscalía, Mario Burgos, como la juez 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, tuvieron que pedirle respeto por las víctimas y regañaron al asesino Jhonier Leal Hernández, por unos gestos que se encontraba haciendo.

El incómodo momento se dio justo cuando el fiscal del caso mencionaba los terribles y atroces sucesos acerca del doble homicidio cometido en contra del famoso estilista Mauricio Leal y de su mamá, Marleny Hernández, a manos de quien fuera su propio hermano e hijo, Jhonier Leal Hernández.

Hay que hacer mención de que estos hechos se presentaron entre la noche del domingo 21 y la madrugada del lunes 22 de noviembre del año 2021, en el conjunto residencial Arboleto casa 18, en zona rural del municipio de La Calera (Cundinamarca).

“Aunque le cause risa, señor Jhonier, aunque le cause risa, pero esto es totalmente serio, por favor, su señoría le pido por su conducto, que guarde respeto y por su madre y por su hermano, que en paz descansen”, dijo el fiscal, llamándole la atención al criminal

La juez 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá también le muy seriamente el pertinente respeto que las víctimas merecen y a la audiencia de acusación por los delitos de homicidio agravado y destrucción de elementos materiales probatorios.

“Señor Jhonier, por favor, tratemos de evitar algunos gestos frente a lo que está señalando el señor fiscal por favor, respeto para la audiencia”, manifestó la juez.

Durante la audiencia se confirmó según el delegado de la Fiscalía que Jhonier Leal, es el responsable de las muertes de su mamá y de su hermano e indicó que acudió hasta productos del servicio de aseo de la residencia para borrar todo rastro de los crímenes.

Según el, se vio ‘presionado’ para declararse culpable

Leal dijo que lo obligaron y presionaron para firmar el preacuerdo con la Fiscalía para declararse culpable. Y también culpó a los medios por señalarlo como el homicida: “Hubo una presión mediática sin censura, como si ya hubiera un entrampamiento hecho […] y los medios ya tenían claro lo que debían decir de mí”, declaró.

También acusó a los medios de hacerle daño a él y a su familia. Pero no es lo peor: denuncia que lo amenazaron e intimidaron.

“Las amenazas van y vienen sin parar, al punto de decirme que tengo que auto incriminarme [sic], que tengo que declararme culpable, o mi vida está en juego. Todo el mundo pudo ver en todos los medios cómo el CTI llega a mi casa a capturarme cuando yo siempre estuve dispuesto a rendir indagaciones, a presentarme cuando quisieran”, manifestó.

Dice que no escapó porque es inocente, pero que la Fiscalía lo quiso hacer ver culpable.

“Todo el mundo pudo ver en esas audiencias cómo me obligaban a que los tenía que ver de frente, cómo me señalaban, me juzgaban y prácticamente me estaban condenando de una vez, diciéndome que yo era el culpable”, expresó.

Así, señaló que lo forzaron a firmarlo, porque desde el ente acusador querían acusarlo a cumplir más de 60 años de prisión. Y, por otro lado, dijo que no tuvo el dinero suficiente para defenderse.

Es por esto que quiere una pena medianamente reducida y por eso tomó esa decisión.