“La Fiscalía me forzó”: Jhonier Leal explicó por qué se retractó de declararse culpable del asesinato de su hermano

Luego de echarse para atrás por declararse culpable del asesinato de su hermano, Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández, Jhonier Leal explicó las razones para tomar esta decisión.

Todas apuntan a que este fue presionado para declararse culpable de homicidio.

“Ahora estoy claro y puedo asegurar que he actuado bajo presión y el día de ayer tomé la firme decisión de renunciar a este preacuerdo [con la Fiscalía], porque soy inocente”, expresó.

Afirmó que solo ha servido a su familia e hijos y que siempre trabajó de forma honesta. Sin embargo, culpó a su familia de falso testimonio. “Algunas personas, tal vez presionadas, han dicho de mí lo que no es”, denunció.

Se vio presionado para declararse culpable

Leal dijo que lo obligaron y presionaron para firmar el preacuerdo con la Fiscalía para declararse culpable. Y también culpó a los medios por señalarlo como el homicida: “Hubo una presión mediática sin censura, como si ya hubiera un entrampamiento hecho […] y los medios ya tenían claro lo que debían decir de mí”, declaró.

También acusó a los medios de hacerle daño a él y a su familia. Pero no es lo peor: denuncia que lo amenazaron e intimidaron.

“Las amenazas van y vienen sin parar, al punto de decirme que tengo que auto incriminarme [sic], que tengo que declararme culpable, o mi vida está en juego. Todo el mundo pudo ver en todos los medios cómo el CTI llega a mi casa a capturarme cuando yo siempre estuve dispuesto a rendir indagaciones, a presentarme cuando quisieran”, manifestó.

Dice que no escapó porque es inocente ,pero que la Fiscalía lo quiso hacer ver culpable.

“Todo el mundo pudo ver en esas audiencias cómo me obligaban a que los tenía que ver de frente, cómo me señalaban, me juzgaban y prácticamente me estaban condenando de una vez, diciéndome que yo era el culpable”, expresó.

Así, señaló que lo forzaron a firmarlo, porque desde el ente acusador querían acusarlo a cumplir más de 60 años de prisión. Y, por otro lado, dijo que no tuvo el dinero suficiente para defenderse.

Es por esto que quiere una pena medianamente reducida y por eso tomó esa decisión.