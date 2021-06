Laura Acuña es una de las presentadoras más comentadas del momento en redes sociales. Laura Acuña se sinceró y reveló por qué no menciona a su esposo en redes

Esto, debido a sus nuevas oportunidades de trabajo tras pasar los últimos 15 años en RCN.

Ella trabajó durante 13 años en el programa matutino Muy Buenos Días, junto a Jota Mario Valencia.

Posteriormente, pasó un poco más de un año haciendo una sección en el noticiero del canal.

Ella confirmó en marzo de este año que saldría definitivamente del canal, y agradeció a todos por las oportunidades.

Debido a esto, muchos se preguntaron por su futuro profesional y cuál sería su nuevo trabajo.

Aunque al principio se dijo que podría hacer parte del programa matutino Día a Día, esto no es así.

Ella fue la invitada especial en el aniversario número 20 del programa, sin embargo, confirmó que este no sería su nuevo proyecto.

Posteriormente salió a la luz que hará parte de “La Voz”, en su nueva edición y allí acompañará a Laura Tobón.

Aun no se conoce exactamente cuál será su rol allí, pero sus seguidores están bastante emocionados por verla nuevamente en las pantallas.

Por ahora, en sus redes sociales ella se ha mostrado muy feliz por su nuevo camino profesional.

Además, ha asegurado que el Canal Caracol la ha recibido de la mejor manera.

Por otro lado, Acuña inició su propio proyecto, un programa llamado “La Sala” en el que entrevista figuras de la farándula.

Otro detalle de su vida que se ha robado la atención durante el 2021 ha sido su matrimonio.

Y es que han pasado varios meses desde la última vez que la presentadora mencionó o publicó algo con su esposo Rodrigo Kling.

La pareja se casó en el 2010 y juntos tienen a sus hijos Helena y Nicolás.

No obstante, aunque ella presume a sus pequeños frecuentemente, nunca habla de su esposo, ni en las fechas especiales.

Esto encendió los rumores sobre una presunta separación, algo que ella no ha confirmado ni ha negado.

Por eso, sus seguidores siguen insistiendo en los comentarios de cada una de sus publicaciones, pues quieren saber qué pasa con su matrimonio.

Ahora, en medio de una entrevista con Juan Diego Alvira, la presentadora finalmente se refirió al tema.

Reveló que no le gusta hablar de su esposo y no dirá nada sobre él, pues le gusta que todo en sus redes sociales se mantenga en privado.

Acuña afirmó que así puede decidir qué muestra y qué no muestra a sus seguidores.

Desde el minuto 51:15 la presentadora dio declaraciones sobre su esposo y aseguró:

“Yo no quiero hablar del tema porque me encanta que la gente no sepa. Las especulaciones son eso, especulaciones, pero yo aprendí que hay cosas que uno tiene que dejar para uno, hay cosas que sólo le importan a uno y no tiene por qué contarle a nadie más, por eso me volví hermética con el tema”.