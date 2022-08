“Qué hp tan fastidiosa”: le dicen a Lina Tejeiro que ya deje de agarrarse en redes sociales

Lina Tejeiro es una de las actrices que suele ser comidilla de la opinion publica debido a los constantes escándalos en los que se ve envuelta. Desde rumores con su expareja Andy Rivera, ser acusada de narcotráfico gracias a su padre, y las constantes peleas que suele cazar en redes con las demás influenciadoras en el gremio.

Pero parece que incluso este método de opacar titulares ya está cansando a más de uno, y si bien en redes sigue siendo el centro de atención en diversas ocasiones, muchos no han dudado en decirle que ya es hora de ‘que busque algo mejor que hacer’.

Todo esto, a raíz de un mensaje que Lina puso en su cuenta personal de Twitter, donde afirma que “disfruta muchísimo que les arda su existencia”. Por esto, los cibernautas le han formado el bullying e incluso insinúan si está peleando ‘con su enemigo imaginario’.

Las burlas que le han caído a Lina Tejeiro por su comentario en redes

La sección de comentarios de este mensaje que la actriz compartió ante sus 1,2 millones de seguidores en la red del pájaro azul se ha llenado de todo tipo de burlas y memes, y se han despachado en contra, llamándola ‘loca’ y ‘egocéntrica’ por creer que a alguien pudiera importarle lo que ella pensara.

“Parce, en realidad no sé quién eres. No entiendo por qué me salen tus trinos como frases de inspiración si me parecen pura pendejada.”, “uf no te imaginas lo trascendente que es para nuestras vidas, sobre todo para los que tenemos carreras de verdad.”, “Esos enemigos imaginarios la tienen pero maluca”, o también “El nivel de narcisismo que uno tiene que tener para decir esto es brutal.”, entre muchos más.

Esa manía de las mujeres de inventarse enemigos por todo lado. Solo le faltaron los emojis "💅💪" https://t.co/NHRMpuVbcr — Dwight Morton (@DamonRedfield1) August 2, 2022

Lo cierto, es que en las plataformas digitales le piden que cambie su narrativa y mejor se enfoque en sus proyectos personales, en vez de publicar cosas sin sentido.

Lina Tejeiro casi termina en una clínica por una gastritis

Desde sus historias en Instagram, donde suma 9,6 millones de seguidores, Lina Tejeiro contó los motivos de salud que la mantuvieron ausente de sus redes sociales en los últimos días.

“Les voy a contar por qué estuve tan perdida todos estos días. Sí, andaba compartiendo y disfrutando de una excelente compañía. Quiero contarles que me enfermé horrible… me dio una gastritis”, partió diciendo.

En la misma línea, la famosa explicó que desde niña padece de ese malestar estomacal, sin embargo, el episodio del pasado lunes fue uno de los más dolorosos de toda su vida.

“A mí me encantan los tacos, me encanta el picante, me fascina. Entonces, pedí unos tacos y nos pusieron 3 salsas gigantes. La primera no era del picante que yo quería, la segunda estaba con picante, pero la tercera estaba picante y me encantó. Yo quería más picante y le eché más. Me los comí todos con picante”, narró Lina Tejeiro, lo que le provocó la gastritis.

De paso, la famosa también reconoció que después tomó agua y zumo de limón.

“La gastritis que me dio como a las 3:00 de la mañana. Empecé a sentir como malestar y dolor. Tenía náuseas, ganas de vomitar y dije: ‘debe ser por el dulce’. Me dolía la boca del estómago y a las 6:00 de la mañana el dolor no se iba. Era horrible. Estuve a punto de irme para la clínica. Afortunadamente, por el seguro que tengo, me atendieron acá”, contó.

Asimismo, reveló que le prohibieron de por vida comer picante y asegura que sin él su vida no tiene sentido.

En este video la actriz explica su razón de ausencia en las redes: