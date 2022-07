Lina Tejeiro contó la razón por la que estuvo alejada de las redes y casi termina en una clínica

Lina Tejeiro se ha vuelto tendencia en las redes sociales por su vida amorosa en los últimos días. Primero, tras confesar en una entrevista que a principios de año lo volvió a intentar con su ex Andy Rivera, pero una vez más, sin buenos resultados.

Sin embargo, la actriz reconoció que aprendió a soltar y que solo le queda agradecimiento por él y las cosas buenas que vivieron. Pero lo que más sorprendió a todos fue que finalmente, después de mucho tiempo, la famosa se dio una nueva oportunidad en el amor, esta vez con el Juan Duque.

A través de sus plataformas digitales, ambos no han parado de compartir lo felices que se sienten juntos. No obstante, llamó la atención que en los últimos días Lina Tejeiro no ha estado tan activa con sus fans y ahora reveló la razón.

Lina Tejeiro casi termina en una clínica por una gastritis

Desde sus historias en Instagram, donde suma 9,6 millones de seguidores, Lina Tejeiro contó los motivos de salud que la mantuvieron ausente de sus redes sociales en los últimos días.

“Les voy a contar por qué estuve tan perdida todos estos días. Sí, andaba compartiendo y disfrutando de una excelente compañía. Quiero contarles que me enfermé horrible… me dio una gastritis”, partió diciendo.

En la misma línea, la famosa explicó que desde niña padece de ese malestar estomacal, sin embargo, el episodio del pasado lunes fue uno de los más dolorosos de toda su vida.

“A mí me encantan los tacos, me encanta el picante, me fascina. Entonces, pedí unos tacos y nos pusieron 3 salsas gigantes. La primera no era del picante que yo quería, la segunda estaba con picante, pero la tercera estaba picante y me encantó. Yo quería más picante y le eché más. Me los comí todos con picante”, narró Lina Tejeiro, lo que le provocó la gastritis.

De paso, la famosa también reconoció que después tomó agua y zumo de limón.

“La gastritis que me dio como a las 3:00 de la mañana. Empecé a sentir como malestar y dolor. Tenía náuseas, ganas de vomitar y dije: ‘debe ser por el dulce’. Me dolía la boca del estómago y a las 6:00 de la mañana el dolor no se iba. Era horrible. Estuve a punto de irme para la clínica. Afortunadamente, por el seguro que tengo, me atendieron acá”, contó.

Asimismo, reveló que le prohibieron de por vida comer picante y asegura que sin él su vida no tiene sentido.

