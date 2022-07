Quién es el nuevo amor de Lina Tejeiro: este es Juan Duque

¿Adiós Andy Rivera? Todo parece indicar que sí. El amor le está volviendo a sonreír a Lina Tejeiro, quien recientemente publicó imágenes románticas con su nuevo novio. Su nombre es Juan Duque y a primera vista luce como un papacito.

Recordemos que la actriz vivió una relación de marcada trayectoria con el cantante Andy Rivera. Hace tan solo unos días, desde su canal de YouTube, confesó que incluso había vuelto con él para intentarlo, pero desafortunadamente no funcionó.

Y ahora que confirmó estar tragada de su nueva pareja, al artista le están cayendo incontables burlas en redes sociales. La mayoría de ellas señalan que Andy no tarda en sacar temas que tengan que ver con su tusa por la también modelo.

Quién es Juan Duque, el nuevo amor de Lina Tejeiro

Según recoge El Tiempo, Juan José Duque es un artista de 25 años que nació en Medellín y se hizo popular en las redes sociales con videos graciosos. En TikTok tiene más de 25 mil seguidores, mientras que en Instagram supera los 220 mil.

Actualmente, el joven paisa ha incursionado en el mundo musical y tiene algunos sencillos tales como X ti lo digo, A toa, y Última vez, esta con Daniela Legarda. Por otro lado, tiene estudios profesionales en Negocios Internacionales en la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín. El título lo obtuvo recientemente.

Físicamente es atractivo, bien parecido, apuesto y todo indica que le gusta romper estereotipos con su forma de vestir, ya que no le importa lucir una camiseta que tenga estampado a Hello Kitty. Se nota que es fanático de las gorras, las actividades deportivas. Mira algunas de sus fotos:

La tusa de Andy Rivera por el “nuevo amor” de Lina Tejeiro

Andy Rivera compartió una grabación en su perfil cantando con mucho sentimiento parte de una nueva canción que está por lanzar. “Si ya me olvidó yo por qué no la olvido, yo sé que lo que fue ya fue pero sigo pensando en lo que hubiera sido... ahora que está conociendo a alguien ya no me escribe ni un buenos días”, es parte de la letra.

“Pienso que este tema no debería salir… no se que dolerá más: pensar que ya no estaremos más con la persona que amamos o pensar que ya está en brazos de alguien más”, escribió en la descripción de la publicación por la que todos sus seguidores aseguran que es una indirecta bien directa para Lina Tejeiro.

De inmediato las reacciones no tardaron en aparecer, algunos identificandose con él, mientras que otros asegura que es simplemente publicidad. “Ufff directico”, “no estoy llorando, se me metió un recuerdo en los ojos”, “usted siempre dándole donde más le llega a uno”, y “deberías pensar en desearle toda la felicidad ya que no pudieron estar juntos por las razones que sean”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.