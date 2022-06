Las reacciones que causó Lina Tejeiro al confesar que sí volvió con Andy Rivera

La vida amorosa de Lina Tejeiro ha sido todo un tema en las redes sociales. Hace unos meses atrás se empezó a correr el rumor que había regresado con Andy Rivera, y aunque hubo un par de pistas que lo confirmaban, ninguno de los dos se refirió al respecto nunca.

Hay quienes aseguran que los famosos han tenido comportamientos “tóxicos”, pues al parecer nunca se superan el uno al otro, mientras que otros más sentimentales siempre han esperado un final feliz para ellos. Recordemos que la actriz y el cantante estuvieron juntos durante 8 años, en una oportunidad la actriz confesó que se enamoró de él en el videoclip de la canción Pajaritos en el aire, y más adelante se acercaron e iniciaron una relación amorosa.

Y pese a que el noviazgo finalizó oficialmente en el 2018, de una u otra forma siempre se acercan y recientemente la actriz confesó que este año sí volvieron, pero que no funcionó por lo que terminaron nuevamente.

Lina Tejeiro hizo llorar a muchas con su historia

A través de su canal en YouTube, Lina Tejeiro compartió una nueva entrevista que le realizó su mánager y amiga Claudia Serrato. La intérprete tocó varios temas de su vida personal y poco a poco fue abriendo su corazón hasta que por primera vez contó la verdad sobre Andy Rivera.

“Siento una gratitud inmensa por él, por lo que vino a enseñarme, por lo que vino a mostrarme, porque fue un gran maestro. Lo voy a querer por el resto de mi vida, va a ser una persona muy importante, pero es una página que ya hay que pasar, que hay que decir: bueno, ya, hay que soltar”, confesó Tejeiro según recoge la revista Semana.

En la misma línea, reconoció que hace poco lo habían intentado de nuevo, pero no les fue bien y decidieron separarse otra vez, pero esto no le impide a ella sentirse profundamente agradecida con el hijo de Jhony Rivera.

“Le agradezco por todo lo que ha hecho, por todo lo que fuimos. Realmente, hace muy poco finalizó esta relación. Nosotros estuvimos juntos hasta marzo, intentando, tratando de reconstruir. Sí, estábamos intentando, juntos otra vez; sí, estábamos en Miami, y sí queríamos”.

Además, la actriz lanzó una reflexión con la que muchas mujeres que han pasado por lo mismo que ella se identificaron. “A veces uno no puede remar contra la corriente y si no es de tu talla, pues no lo fuerces, no es de tu talla, no hay nada que hacer”, dijo.

La declaraciones sobre su vida sentimental de Lina Tejeiro causaron una ola de reacciones en las redes sociales, sobre todo en Twitter donde incluso se hizo tendencia con la etiqueta #TodosSomosLina. Mira algunas de ellas:

Ver la entrevista de Lina Tejeiro y aceptar que Soy ella en la vida, volviendo una y mil veces con una persona, sabiendo que por más que quiera y lo intente no va a funcionar. Lina, te observo, te analizo y no te juzgo. pic.twitter.com/SEBIodYvXb — Isabela✨ (@Isa_ochoaC) June 17, 2022

Por fin Lina Tejeiro acepta que este año lo volvió a intentar con Andy, pero si… definitivamente cuando alguien no es pa uno , asi uno se ponga, no es y punto. Una buena lección. — Daniela 🌼 (@danielapaolama) June 17, 2022

Lina Tejeiro es la prueba viviente de que por más que ames a una persona y quieras estar con esa persona, por mucho que intentes arreglar las, no hay final feliz. — Cosme Fulanita (@Cosme__Fulanita) June 17, 2022

”El amor cambia o evoluciona y mi amor hacia él, ya se transformó. Y entendí que era la persona pero no el momento” @Lina_Tejeiro eres mi nueva religión. — Alex L. (@alex_lopezar) June 17, 2022

Aquí viendo la entrevista de Claudia Serrato a @Lina_Tejeiro 😭💔 pic.twitter.com/O2vvkHwKqB — Wen🍀 (@Wen_CuPa) June 17, 2022