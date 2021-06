Lina Tejeiro es una de las actrices más reconocidas del país. Detalle en las redes sociales de Lina Tejeiro y Andy Rivera da de qué hablar

Tiene una larga trayectoria en las pantallas colombianas y ha cambiado frente a las cámaras.

Saltó a la fama en la novela Padres e Hijos, cuando aún estaba pequeña.

De hecho, tenía 12 años cuando empezó a interpretar a Sammy, y finalizó cuando tenía 18.

Con su primer papel demostró que tenía bastante actitud y talento para la actuación y desde entonces ha hecho parte de varios proyectos.

Uno de los más recientes es en la plataforma de streaming Netflix, en la serie Chichipatos.

Además de la actuación, también ha resaltado en otros aspectos de su vida, pues es muy disciplinada.

Para nadie es un secreto que Lina se ha hecho muy popular en la plataforma TikTok.

Poco a poco ha demostrado que los videos cortos son lo suyo, y es aplaudida por muchos.

Por eso, cada vez que publica un video, la actriz recibe millones de likes y comentarios al respecto.

El más reciente fue publicado en su perfil de Instagram y divirtió a sus millones de seguidores.

Allí la actriz hace lip sync de una canción y ella, además de imitar la letra perfectamente, también actúa lo que está diciendo.

Los comentarios no se han hecho esperar y la mayoría afirma que el video ha sido muy gracioso.

Mientras que otros se han enfocado en el mensaje y la letra de la canción.

Al parecer esta habla de una relación tóxica y entre bromas ha encantado a los internautas.

Sin embargo, hay otro detalle que ha llamado aún más la atención.

Se trata del ex de la actriz, el cantante Andy Rivera, quien a pesar de que no la sigue, le dio like a la publicación.

Aunque parece que lo eliminó, algunos internautas capturaron el momento y lo han publicado en sus redes sociales.

Por ahora ni el cantante, ni la actriz se han referido al tema, aunque sus seguidores sí lo han comentado.

“Amo este pareja en serio que vuelvan 😍”, “Yo digo que la estaba stalkeando y se le escapó el like 😂”, “

No se han superado 😢”, “Le da like pero no la sigue, entonces esta pendiente de sus publicaciones 😂😂no se han superado jaja❤️”, dicen algunos de los comentarios.

Recordemos que…

Para nadie es un secreto que la relación entre Lina Tejeiro y Andy Rivera ha dado mucho de qué hablar.

La pareja duró casi siete años en una relación sentimental.

Y es que la actriz reveló que el cantante terminó su relación anterior antes de que su hija naciera.

Cuando la niña tenía un año, ellos empezaron a salir, y desde entonces tuvieron un romance.

Sin embargo, los problemas iniciaron y los dos terminaron en diferentes ocasiones.

Normalmente regresaban poco después, y retomaban su relación.

Después de numerosas indirectas en redes sociales, su noviazgo terminó definitivamente.

Poco después, Lina publicó su relación con el empresario Norman Capuozzo, aunque esta no duró mucho.

Lo cierto es que poco después del fin de la relación entre el empresario y la actriz, ella fue vista con Andy Rivera nuevamente.

Al parecer los dos viajaron a Cancún unos días y ella fue la modelo de su video “La oficial”.

Razón por la que se empezó a especular que los dos habrían retomado su relación.

No obstante, esto no fue así y nuevamente terminaron, esta vez, parece que definitivamente.

Hasta el momento la pareja no se sigue en redes sociales y tampoco han sido vistos en público.

