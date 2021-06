Lina Tejeiro publicó en su cuenta personal de Instagram una foto en la que se muestra al natural. Lina Tejeiro sorprendió con una imagen en la que muestra cómo luce sin filtros

Y es que publicó una imagen en la que muestra cómo luce sin una gota de maquillaje y sin filtro alguno de la red social, lo que provocó gran cantidad de reacciones. En cuestión de horas, la publicación alcanzó cerca de 260.000 ‘me gusta’ y múltiples comentarios en los que sus seguidores dejan todo tipo de mensajes admirándola por promover la belleza natural.

“Linda”, “Te ves hermosa”, “Lo más lindo de Colombia”, “Te ganaste mi like”, “Esa carita me vuelve loco”, “Estás muy guapa, me vuelves loco de amor”, “El amor de mis amores”, fueron algunos de los comentarios.

La actriz es una de las más reconocidas de la televisión colombiana. Desde los 9 años empezó a actuar en producciones nacionales como Padre e Hijos. Desde ese momento, ella no ha dejado de ser una figura pública que da de qué hablar.

Sobre las cirugías de Lina

Y es que la transformación de la capitalina no es para menos. Luego de superar alguna dificultades de sobrepeso, la actriz volvió a cautivar la atención de muchos con sus curvas.

Por este motivo, en diferentes ocasiones, los internautas le han preguntado cuántas y cuáles cirugías estéticas se ha hecho. Durante años decidió no responder o ignorar la pregunta, lo que generó todo tipo de especulaciones.

Con el pasar de los años Lina, decidió responder a ese interrogante que le fue lanzado, una vez más, por uno de sus seguidores en Instagram. En un video ella reveló que se hizo una reducción de busto y una liposucción.

“Me hice una reducción y levantamiento de busto porque era muy ‘tetona’. Sigo siendo ‘tetona’ pero era más ‘tetona’. Y, me hice una liposucción a los 16 años que no sé por qué me hice esa cirugía a los 16 años, tome algunas decisiones a muy temprana edad”, dijo la actriz.