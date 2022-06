“Todavía lo quiero”: Lina Tejeiro confiesa sus sentimientos por Andy Rivera

A pesar de que ha pasado mucho tiempo desde que la relación entre Lina Tejeiro y Andy Rivera llegó a su fin, muchos fanáticos esperan que entre ellos siga existiendo amor y retomen su relación, algo parecido a lo suelen decir los fanáticos de la relación entre Selena Gomez y Justin Bieber.

A principios de año, se llegó a especular que la pareja se daría una nueva oportunidad en el amor, pero jamás respondieron a esas afirmaciones y rápidamente se apresuraron a desmentirlas dando indicios de que en realidad seguían solteros.

Frecuentemente le preguntan a la modelo y actriz por esta relación pasada, y le insinúan que aún debería mantener la esperanza y darse una reconciliación, por esto decidió aclarara sus sentimientos por él y estas le dieron la razón a muchas especulaciones que circulaban en redes.

Lina Tejeiro responde si sigue enamorada de su exnovio Andy Rivera

La actriz que tiene una gran audiencia en la red social de TikTok, se sinceró en un video de YouTube, donde contestó a estos rumores y aclaró cuales son sus sentimientos por el artista.

Una de los cibernautas que siguen su contenido lanzó la suposición de que seguía enamora de Rivera por lo que terminó por aclarar que, aunque ‘no lo ha olvidado, y no lo hará, el amor se transformó'.

“Obviamente lo voy a querer, yo creo que por el resto de mi vida. Pero cuando digo querer, es un amor diferente; el amor evoluciona o cambia”, afirmó.

Le hizo saber a su publico que a pesar de que duraron 9 años intentando que su noviazgo saliera a flote, no lo lograron, pero declaró que no sigue “enamorada, enamorada como tal” de él.

“El amor cambió; no se acabó, no lo olvidé, es imposible; para olvidar tendría que olvidar 9 años de mi memoria. No puedo decir que él no me importa, pero es un amor diferente”, finalizó.

En el siguiente video se puede escuchar lo que la actriz expresó sobre sus sentimientos por su expareja: