“Sin maquillaje soy fantástica y con maquillaje soy una obra de arte”: Lina Tejeiro no se deja de las críticas en redes

Lina Tejeiro es una usuaria activa en las redes sociales donde constantemente interactúa con sus fans. Por ejemplo, en su cuenta en Instagram suma 9.4 millones de seguidores con quienes comparte sobre sus proyectos, vida personal y todo lo que se le ocurra.

Recientemente, la actriz reveló que participó en un triatlón, el cual se trata de un deporte donde se practican de manera simultanea y sin interrupciones 3 disciplinas: natación, ciclismo y carrera a pie.

“¿Y por qué te inscribiste a una triatlón? Yo: porque me gusta sentir como que me voy a morir”, escribió la famosa en la publicación donde muestra su lado más natural tras realizar este deporte. Y aunque recibió decenas de mensajes positivos por su valentía, constancia y hasta por lucir bien sin una gota de maquillaje y toda sudada, siempre están los ‘haters’ que la criticaron.

“¿Cuál es la necesidad de opinar sobre un cuerpo que no es tuyo?”, asegura Lina Tejeiro

A través de sus historias en Instagram, Lina Tejeiro se tomó su tiempo para poner en su lugar a todas aquellos que criticaron sus fotos con una contundente y acertada reflexión. Algunos de los usuarios aseguraron que la intérprete no luce igual sin maquillaje, mientras que otros se dedicaron a criticar la ropa deportiva que usó para la ocasión.

“¿Que se me ven los pezones? Pues porque tengo pezones. ¿Que me veo diferente sin maquillaje? Claro, porque sin maquillaje soy fantástica y con maquillaje soy una obra de arte”, partió diciendo Lina Tejeiro.

Además, añadió que: “¿Cuál es la necesidad de opinar sobre un cuerpo que no es tuyo? Por qué necesitas sentirte mejor con tu cuerpo pero criticando otros. No sufras por un cuerpo que no es tuyo y si no te gusta pues no lo mires”.

La cuenta de Instagram dedicada a la farándula colombiana @rechisme reposteó la historia de la famosa y los usuarios le dieron la razón. “Nadie tiene derecho a criticar el cuerpo de otra persona, si quieren hablar de un cuerpo que sea del propio”, “exacto, la gente tiene que dejar esa costumbre de opinar en cuerpo que no son suyo” y “mejor no pudo responder, tomen pa’ que lleven”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

La actriz mostró la cicatriz que le dejaron los biopolímeros

Lina Tejeiro se convirtió en una de las cientos de mujeres que fueron víctima de los biopolímeros. Hace algunos años se inyectó una sustancia pensando que era para tonificar, cuando en realidad no era así. La actriz empezó a sentir adormecimiento, calambres y dolores y eso la alarmó.

Finalmente, en el mes de julio de 2020 se operó los glúteos para sacar la mayor cantidad posible de la peligrosa sustancia. Desde entonces ha documentado su recuperación en redes sociales y ha informado a sus seguidores. De hecho, mostró que los primeros días no podía sentarse y debía usar espuma en sus glúteos.

Del mismo modo, hace un par de meses atrás, la actriz mostró la cicatriz a través del formato de sus historias en Instagram. Además aprovechó y envió un mensaje, asegurando que ya no requiere más intervenciones pues su médico retiró cerca del 90% de la sustancia en su cuerpo.

Sobre la cicatriz dijo que la ha disminuido con láser sin embargo ha estado poco juiciosa con el tema, de todas maneras aseguró que no es algo que le moleste.