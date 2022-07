“Jamás he pesado 93 kilos” Carolina Cruz muestra su peso real para evitar estafas con su nombre

Carolina Cruz instó a sus seguidores a que no se dejen engañar por publicidad falsa. Instagram @carolinacruzosorio

Carolina Cruz se unió a la extensa lista de famosos colombianos que son utilizados para estafar en redes sociales. Los ladrones cibernéticos crearon una cuenta falsa de Facebook de la presentadora de televisión para promocionar un producto adelgazante, y en la descripción brindan supuestos detalles de su peso y estatura.

La nacida en Tuluá suele compartir a menudo con sus fans a través de sus plataformas digitales, sobre todo en Instagram, donde suma 7.2 millones de seguidores. Y a través de esa red social, recientemente desmintió estar ofreciendo productos adelgazantes. Para hacerlo compartió un dato muy personal: su peso real.

Carolina Cruz habla de su peso para desmentir estafa en su nombre

Dicen que a las mujeres no les gusta hablar ni de su edad ni de su peso, pero este no es el caso de Carolina Cruz, quien sin ningún tipo de tabú reveló su peso real. A través del formato de sus historias en Instagram, la conductora de Día a Día puso en alerta a sus seguidores para que no caigan en la estafa que están haciendo en su nombre.

Con un pantallazo de la publicación, la profesional advirtió: “Número 1, esto es completamente falso, no se dejen engañar. Las únicas pastillas que yo tomo son las de Vae bienestar integral”.

“Segundo, mido 1.79 y jamás he pesado 53 kilos jajaja, estaría caminando en las pestañas de lo flaca. Lo mínimo que he pesado en mis 20 años ha sido 62 kilos y ahora peso 68″, aseguró la ex del actor Lincoln Palomeque.

Y para finalizar, reiteró: “Esto es mentiras y lo he dicho mil veces, no se dejen robar y tampoco engañar”.

La publicación de Carolina Cruz para revelar su peso real y alertar sobre una estafa con su nombre. Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Es necesario recalcar que esta no es la primera vez que Carolina Cruz hace este tipo de denuncia. En una oportunidad anterior hasta se fue a instancias legales. “Es una irresponsabilidad usar mi nombre, ya estamos con abogados, no pueden vender unas pastillas que yo nunca consumí”, dijo en muy preocupada en aquel entonces.

“Han hecho montajes y con esto venden las pastillas (para perder peso). Todas las fotos y todo lo que han visto, hacen montajes de revistas y periódicos, no soy yo. Esto sí quiero que lo hagan viral. No quiero que se afecte la salud de una persona, ya estamos con abogados trabajando en esto”, sentenció.

La presentadora asegura que sus hijos son “su mejor obra”

Carolina Cruz hace unas semanas compartió un emotivo mensaje dedicado a su hijo mejor junto a una espectacular postal donde lo tiene en sus brazos frente al mar. “Gracias hijo por elegirme, por llevarme al límite y demostrarme hasta donde puedo llegar, llenándome de FE y GRATITUD INFINITA”, escribió en la publicación que hasta el momento suma más de 35.600 ‘likes’.

“Gracias por mostrarme el verdadero significado de la palabra EMPATÍA, gracias porque sin ti…nada de mi AHORA sería real, hoy soy más humana, más feliz, más plena, más auténtica…Matías y Tú….mi mejor OBRA”, dijo para sellar sus palabras.

De inmediato sus seguidores reaccionaron con buenos deseos y comentarios positivos. “Te admiro todos los días un poco más”, “espectacularmente hermoso Salvador”, “momentos de calma y tranquilidad” y “mis respetos para ustedes”, son algunos de los mensajes que se leen.