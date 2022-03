Confirmado: Carolina Cruz y Lincoln Palomeque ponen fin a su relación de pareja

Por fin Carolina Cruz le puso fin a los rumores y confirmó personalmente el quiebre de su relación sentimental con Lincoln Palomeque, después de una década juntos y dos hijos en común.

A través del formato de sus historias en Instagram, donde suma 7 millones de seguidores, la destacada presentadora de televisión compartió un contundente mensaje en el que aclaró que se está separando del actor.

Del mismo modo, la famosa resaltó que esta decisión fue tomada en mutuo acuerdo y que Matías y Salvador son la razón por la que están manejando la situación de la manera más sana y madura posible. Además, recalcó que el amor que sentían se convirtió en “respeto, apoyo y trabajo en equipo”.

Carolina Cruz finalmente rompió el silencio

Desde hace mucho tiempo se corrió el rumor de que la relación entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque había llegado a su fin. Todo empezó el año pasado, cuando dejaron de compartir fotos juntos en las redes sociales y se empezó a notar la distancia entre ellos.

Sin embargo, en varias oportunidades Carolina Cruz desmintió que se habían separado, asegurando que el actor estaba lleno de trabajo. “Me divido, pero soy muy organizada, entonces trato de organizar el tiempo y a todo le doy calidad de tiempo. Nos turnamos, claro. Cuando Lincoln no está ocupado, no está grabando, no está haciendo nada y no está viajando como hoy yo, él está con ellos”, dijo recientemente.

Sin embargo, en las últimas horas finalmente confirmó que se están separando. “Hoy es un día muy especial para nuestra familia. Este amor de muchos años se transformó y se convirtió en respeto, apoyo y trabajo en equipo. Llevamos muchos meses trabajando en nuestra familia, en sanar para estar bien”, dijo al principio de su mensaje.

En la misma línea, aseguró que “hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de camino en la vida”.

Carolina Cruz aprovechó para decir que tanto ella como su ex pareja están tratando de llevar la separación de la manera más sana posible por el bienestar de sus hijos. “Aquí no hay malos, solo hay buenos seres humanos con ganas de buscar la felicidad y tranquilidad. Salvador y Matías son nuestro más grande tesoro y por ellos estamos manejando las cosas con todo el amor y respeto posible”, indicó.

Por su parte, Lincoln Palomeque reposteó el mismo mensaje en sus redes sociales dejando en claro que no hablaran con ningún medio al respecto.

La cuenta en Instagram dedicada a la farándula colombiana @rastreandofamosos compartió las declaraciones de la presentadora y de inmediato los usuarios opinaron al respecto.

“Comunicaron lo que era obvio, qué tristeza después de tantos años”, “bueno lo hicieron oficial, ya lo sabíamos”, y “eso ya se sabía, el distanciamiento se nota, el amor con locura cambia, hasta ese brillo que dicen que uno tiene se va apagando y a ambos se les notaba desde hace tiempo”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.