Carolina Cruz rompió en llanto al dar a conocer nuevo diagnóstico de su hijo Salvador

Mucho se ha hablado sobre la salud de Salvador, el hijo menor de Carolina Cruz y Lincon Palomeque. Hace un tiempo atrás, la presentadora de Día a Día confesó que el pequeño nació con tortícolis gestacional.

“A los tres mesecitos, a Salva le empieza a crecer la cabeza más de lo normal. Lo llevamos a su cita médica y el doctor le encontró que su cabecita estaba más grande de lo normal”, expresó cuando habló por primera vez de la condición de su bebé en el matinal.

Además, en ese entonces también expresó: “Salva es un niño super luchador, es un guerrero. Yo sabía que iba a llorar y no me iba a contener. Salva ha sido nuestro mayor maestro, he aprendido mucho de este chiquito que vino en enseñarme la fe, porque la fe no es tan sencilla de tener y sentirla”.

Asimismo, el pequeño de un añito recibió un nuevo diagnóstico que su mamá compartió en redes sociales donde y no pudo contener sus lágrimas de alegría.

Carolina Cruz habla sobre la salud de Salvador

A través del formato de sus historias en Instagram, donde suma 7,2 millones de seguidores, Carolina Cruz contó que visitó al reconocido neurocirujano pediatra Ahmed Ghotme. En la misma línea, compartió el “inexplicable” diagnóstico que recibió su bebé por parte del profesional.

“Hoy, después de 4 meses, Salvador tuvo cita médica y escuchar a Kemel Ahmed Ghotme decirnos que este gordo está perfecto es algo inexplicable. Te amo hijo, te amo Dios y gracias por tanto y más”, escribió Cruz junto a una foto llorando de felicidad.

También, la famosa aprovechó para enviar un mensaje de aliento a todas las mamitas que tienen a sus bebés enfermos. “Las lágrimas limpian y más cuando están llenas de gratitud y felicidad. A todas las mamitas que hoy atraviesan una situación de salud con sus chiquitos, ánimo, fe y fuerza. Dios nunca nos suelta y siempre está a nuestro lado. Vamos, todo es posible siempre”, cerró.

El mensaje que Carolina Cruz publicó sobre el diagnóstico de Salvador. Foto: Instagram @carolinacruzosorio

La presentadora asegura que sus hijos son “su mejor obra”

Carolina Cruz también compartió un emotivo mensaje dedicado a su hijo mejor junto a una espectacular postal donde lo tiene en sus brazos frente al mar. “Gracias hijo por elegirme, por llevarme al límite y demostrarme hasta donde puedo llegar, llenándome de FE y GRATITUD INFINITA”, escribió en la publicación que hasta el momento suma más de 35.600 ‘likes’.

“Gracias por mostrarme el verdadero significado de la palabra EMPATÍA, gracias porque sin ti…nada de mi AHORA sería real, hoy soy más humana, más feliz, más plena, más auténtica…Matías y Tú….mi mejor OBRA”, dijo para sellar sus palabras.

De inmediato sus seguidores reaccionaron con buenos deseos y comentarios positivos. “Te admiro todos los días un poco más”, “espectacularmente hermoso Salvador”, “momentos de calma y tranquilidad” y “mis respetos para ustedes”, son algunos de los mensajes que se leen.