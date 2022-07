Paola Jara y Jessi Uribe: Salieron juntos en un video y los volvieron a linchar

Paola Jara y Jessi Uribe han sido el centro de atención gracias a su mediática relación que ha terminado por acaparar cientos de titulares, en los medios de comunicación. Desde la forma en que se conocieron hasta su paso por el altar, cada movimiento que la pareja ha hecho, se ha convertido en una acción de amor y odio en la opinión pública.

La relación de la pareja se encuentra en su mejor momento; tienen una nueva canción juntos, su matrimonio fue un éxito rotundo, y su luna de miel ha sido una de las más envidiadas, ya que sin pudor alguno se les vio derrochando su amor por las Islas Maldivas y por los Emiratos Árabes.

Pero a la pareja siguen sin perdonarle la manera en que decidieron iniciar un noviazgo, incluso cuando se ha visto que la ex pareja de Jessi Uribe con quién tuvo hijos, ya es muy feliz con otro hombre en estos momentos. No solo su portada con la revista ‘15 Minutos’ fue abucheada y criticada, ahora, la pareja ha lanzado material promocional de su próxima gira ‘La Conquista Tour’ y quienes no la toleran, no bajan a Paola Jara de ser una ‘aprovechada’ y una ‘brincona’.

Afirman que por ser ‘infieles’ merecen que se les cancele la gira

Los comentarios de ataque en contra el nuevo proyecto de los esposos no se han hecho esperar, y varios incluso han llegado a pedirles que dejen de ser tan ‘sinvergüenzas’ y que mejor cancelen la gira.

“Boleta de música la embarraron”, “Toca recuperar la platica que gastaron en la luna de miel”, “Parece de disfraces, dejen de jugar a eso que ya están muy mayorsitos”, o también “El puesto de la amante quedó solo, no más digo...”, entre muchos otros.

Este es el video promocional de la nueva gira de Paola Jara y Jessi Uribe, ‘La Conquista Tour’:

Su portada con ‘15 Minutos’ también fue duramente criticada

No le bajan ni una a la pareja interprete de ‘La Conquista’, y en los comentarios de las plataformas digitales, se han despachado en contra de la editorial por haberles concedido la portada.

“Pues ya sabemos cómo ella se metió en la vida de él. Pareja querida no mucho no creo”, “Vamos a ver cuánto les dura la felicidad”, “Lo que empieza mal termina igual”, “Lastimosamente Paola y Jessi, ¡¡no han escuchado que es el KARMA!! Uno tiene derecho hacer feliz de eso no tengo la menor duda, pero... Hombres y mujeres, recuerden; ¡¡siempre!! ¡¡Siempre!! Hay que salir por la puerta de adelante y no por la puerta de atrás. Por respeto a la pareja que se tuvo en ese momento.”, entre muchas otras cosas.

Esta es la portada de la revista 15 Minutos protagonizada por Paola Jara y Jessi Uribe: