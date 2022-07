“Par de visajosos”: ‘destrozan’ portada de ‘15 Minutos’ de Paola Jara y Jessi Uribe

Paola Jara y Jessi Uribe han protagonizado centenares de titulares, desde que se dio el inicio de su relación hasta su matrimonio que no fue ajeno a controversias y comentarios en las redes sociales.

A nadie le hace gracia que su matrimonio y su relación estén por lo alto gracias a la forma en la que este noviazgo se creó, puesto que hubo hogares que se rompieron de por medio, y a Paola Jara no se lo han perdonado, incluso cuando se ha visto que la propia Sandra Barrios, ex pareja de Jessi Uribe con quién tuvo hijos, muy feliz con otro hombre en estos momentos.

Por eso, cuando se hizo pública la portada de la pareja en la edición de julio para la revista colombiana ‘15 Minutos’, las burlas, ofensas, e incluso groserías empezaron a lloverle a la sección de comentarios.

La opinión pública no la baja de ‘regalada’ y de que ‘a papaya puesta, papaya partida’

No le bajan ni una a la pareja interprete de ‘La Conquista’, y en los comentarios de las plataformas digitales, se han despachado en contra de la editorial por haberles concedido la portada.

“Pues ya sabemos cómo ella se metió en la vida de él. Pareja querida no mucho no creo”, “Vamos a ver cuánto les dura la felicidad”, “Lo que empieza mal termina igual”, “Lastimosamente Paola y Jessi, ¡¡no han escuchado que es el KARMA!! Uno tiene derecho hacer feliz de eso no tengo la menor duda, pero... Hombres y mujeres, recuerden; ¡¡siempre!! ¡¡Siempre!! Hay que salir por la puerta de adelante y no por la puerta de atrás. Por respeto a la pareja que se tuvo en ese momento.”, entre muchas otras cosas.

Esta es la portada de la revista 15 Minutos protagonizada por Paola Jara y Jessi Uribe:

Criticada por su portada, pero elogiada por su atuendo

Con un estilo muy metalero, la esposa de Jessi Uribe presentó su más reciente canción usando una malla negra como base y por encima, todo a juego muy vibrante, un bustier en un llamativo color rojo y un cinturón ancho ajustado en su cintura. Para complementar, unas botas rojas altas en la misma tonalidad y material.

Sus seguidores no dudaron en resaltar lo bien que lucía en este atuendo, y lo hicieron por medio de la sección de comentarios en su publicación en redes sociales:

“Disfrute cada segundo este día a tu lado, no sabes la felicidad mi corazón explotaba”, “Hermosa y talentosa, orgullosa de ti de ese hermoso don que Dios te dio mi bella artista”, “Espectacular mi reina hermosa, muchos exitos para ti y Jessi con sus nuevos temas y presentaciones. Los admiro demasiado mis contra viento y marea”, entre muchos otros.

Este es el look usado por Paola Jara para su presentación en San Antonio de Pereira: