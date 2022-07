“Por eso es que Dios no baja”: La Liendra y Dani Duke mostraron su “bailecito de la suerte”

Para qué vas a perder tu tiempo en esos mundanos rituales que abundan en TikTok y que prometen atraer la suerte. A partir de ahora, todo lo que debes hacer es practicar el bailecito de La Liendra y Dani Duke, que según ellos les da buena suerte. Mejor se quedaban en París comienzo pizza con piña.

Esta pareja de instagramers ha dado mucho de qué hablar, sobre todo desde aquel video íntimo que se filtró en redes sociales. Ahora sus nombres están por doquier y cualquier cosa que hacen se viraliza de inmediato.

El baile de La Liendra y Dani Duke para la buena suerte

Juntos, revueltos y “locos”, los dos famosos se pusieron a bailar en el baño de su casa y compatieron el video en sus historias de Instagram. “Notros tenemos un baila de la buena suerte”, escribió Dani Duke.

Ella estaba en toalla y él en una de sus reconocidas pintas, y sin miedo al éxito, mostraron los pasos de bailes más infantiles que pudieron hacer. De fondo utilizaron el tema Happy, interpretado por Pharrel Williams.

La cuenta @famososhastalaz, dedicada a la farándula colombiana, no perdió detalles del momento. Mira la publicación:

“Se había acabado de ahogar”, “no pues, qué coreografía tan bacana”, “como bailarines se mueren de hambre”, “ambos parecen unos grillitos”, “la vieja está peor que el man”, “mira esa cagada, por eso es que Dios no baja”, “patético” y “no sé cuál de los dos es más bobo”, fueron parte de las reacciones. También dejaron emojis de ‘cara de payaso’.

Te puede interesar: “Está haciendo una dieta muy fuerte”: La Liendra se burla del aspecto físico de Anuel AA

No lo supera: La Liendra puso hasta a su mamá a opinar de su miembro

Aunque ha expresado en varias oportunidades que ese tipo de mensajes no le afectan, y afirma estar seguro de su “tamaño”, tal parece que es todo lo contrario. El pereirano quiso abrir un nuevo debate en sus historias de Instagram y sucedió algo inesperado: puso a su mamá a opinar.

En una interacción con sus seguidores en las historias de Instagram, un internauta le hizo la pregunta exacta y La Liendra permitió que su mamá respondiera. ¡Vergüenza ajena!

“¿La Liendra desde que nació ha tenido el pipí chiquito?”, le consultaron a ambos cuando descansaban en un sillón. Primero rieron ante la pregunta y después decidieron contestar.

“Madre, no, ¿Cierto que no? ni chiquito ni cuando eran grande”, fue lo que dijo La Liendra. Aunque no se entendió bien lo que quiso decir, él aclaró escribiendo: “Yo estaba hablando de la edad”.

Sin embargo, su mamá habló sin tapujos y esto dijo: “¡No! Ni chiquito ni grande, lo tiene más o menos”.