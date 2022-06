La colombianada de La Liendra en un local de pizza en París: “Una ofensa”

La Liendra es uno de los creadores de contenido más comentados del país. Sin embargo, ha estado alejado de polémica y actualmente está disfutando de un maravilloso viaje por Europa.

El pereirano es un aficcionado del fútbol, por lo que viajó a París para la final de la Champions League el pasado 28 de mayo, donde el Real Madrid obtuvo las decimocuarta copa.

Anteriormente ya había viajado hasta Madrid para ver jugar al Machester United contra el Atlético de Madrid, con la finalidad de apreciar de cerca a su ídolo Cristiano Ronaldo y tomarse una foto junto a él, sin embargo, esto no fue posible por la seguridad que acompaña al depostista.

En las últimas horas, el instagramer compartió con sus ‘liendritas’ que regresó a París, esta vez acompañado de su novia Dani Duke, y sus amigos La Segura y Daiky Gamboa. Su primera parada fue un restaurante de pizza local, donde se llevó un “regaño” por una colombianada que cometió.

La Liendra quería pedir una pizza hawaiana en París

A través del formato de las historias en Instagram, La Liendra mostró que estaba buscando en el menú del restaurante una pizza hawaiana, la cual lleva como ingredientes: queso mozzarela, jamón, tomates y piña.

Y pese a que esta extravagante combinación es muy común en Latinoamérica, para los europeos es inaceptable, incluso una ofensa.

La Liendra se acercó a una de las acompañantes del viaje, al parecer local y le dijo: “Vero, Vero yo quiero una hawaiana”, a lo que ella le respondió notablemente molesta: “una ofensa, ofensa que exista la hawaiana”.

Una amiga llamada "Vero" le expresó a La Liendra que su petición de pizza Hawaiana era "una ofensa". Foto: Instagram @la_liendraa

Sin emportar la opinión de ella, el creador de contenidos finalizó asegurando: “No hay pizza mejor que la hawaiana, no existe”. Más adelante, el influencer mostró que estaba degustando una deliciosa pizza de mozzarela y jamón.

La exuberante cantidad que La Liendra pagó por unas tenis en Madrid

Si bien La Liendra no es tan recurrente en presumir aquellas cosas que compra, en esta ocasión le vencieron las ganas de anunciar su nueva adquisición: unas zapatillas de la marca Balenciaga. En una visita a Madrid, el influencer pasó por la tienda y pagó una millonada por ellas.

“La verdad es que me gustan por lo exclusivas. Me atrevo a decir que voy a ser el primer colombiano en comprarlas, ya que salieron hace un mes nomás”, dijo Mauricio Gómez en sus historias de Instagram.

Seguidamente justificó la razón por la que decidió pagar tanto dinero por las tenis, que de acuerdo al sitio web de Balenciaga están fijadas en 850 euros: 3 millones 581 mil 197 pesos colombianos. Según Colombia Me Gusta, adicionalmente se compró una riñonera que costó 1.100 euros: 4 millones 634 mil 922 pesos.

“El precio no lo voy a decir, pero no está económico. Y yo solo a una cosa le meto plata, a los tenis. Entonces no me importa lo que cuesten”, expresó La Liendra.

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, pues algunos no solo consideraron que estaban demasiado costosas, sino que además el modelo no es tan atractivo como se pensaría.

“Qué cosa más fea”, “las llantas de Balenciaga”, “¿Baratas? Hay más caras”, “si no decía lo del ‘primera colombiano’ no era él”, “plata perdida”, “esos tenis están horribles”, “la envidia de algunos” y “si los tiene pues que los compre, ¿o no?”, fueron algunas de las reacciones.

